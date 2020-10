KEBA, la société autrichienne qui met en musique les bornes de recharge













Nouvel adhérent à l’AVEM, KEBA est concepteur et fabricant de bornes de recharge intelligentes pour véhicules électriques. Afin de mieux comprendre l’offre de KEBA, nous avons interrogé Renaud Huc, responsable commercial pour la France.



Monsieur Huc, pouvez-vous nous présenter votre société en quelques mots ?



Créée en 1968 à Linz en Autriche, KEBA est aujourd’hui une société internationale qui s’est développée grâce à des produits très innovants de grande qualité, et à la forte motivation de ses équipes.

Les principales activités de KEBA sont les suivantes :

• Automatisation industrielle ;

• Distributeurs automatiques de billets ;

• Systèmes de loterie ;

• Automates logistiques (casiers électroniques) ;

• Contrôle de chauffage ;

• Bornes de recharge pour véhicule électrique.



Le chiffre d’affaires de KEBA, toutes activités confondues, est de 373,5 millions d’euros. 80% des ventes sont réalisées à l’export.





Depuis quand êtes-vous actifs dans le secteur de l’électromobilité ?



Nous sommes présents dans le secteur de l’électromobilité depuis 10 ans.





Quels sont les pays couverts par KEBA ? quand êtes-vous arrivés en France ?



Nous sommes présents en Allemagne, en Autriche, au Benelux, au Danemark, en France, en Italie, en Norvège, en Suède et en Suisse.



Aujourd’hui, KEBA souhaite renforcer sa présence en France avec un développement commercial et technique d’où notre présence au sein des associations AVEM et AVERE. Olivier Lambert intervient sur la partie technique et moi sur la partie commerciale.

Nous avons pour objectif de nous développer de façon pérenne en France.





Quels types de bornes de recharge et fonctionnalités proposez-vous ?







Nous avons développé la 3ème génération de bornes sur notre site de Linz. Le modèle que nous proposons actuellement se nomme P30 et sa puissance varie entre 3,7 et 22 kW en monophasé ou triphasé.



Nous proposons des bornes de recharge Mode 3 munies de prises de Type 1 et de Type 2.



Nos bornes sont déclinées en 2 gammes principales :

• Bornes indépendantes : séries E et B ;

• Bornes connectées séries C et X.



Nos bornes sont dites intelligentes car elles ont l’avantage de pouvoir dialoguer :

• avec le bâtiment, pour délivrer la bonne puissance disponible (adaptation à la puissance demandée/souscrite), management dynamique ;

• entre elles, pour s’adapter à la puissance maximale disponible (jusqu’à 16 bornes : 1 borne « maître » et jusqu’à 15 bornes « esclaves »), management statique.

Ce qui sera nécessaire à terme pour sécuriser la distribution d’électricité.



Nous utilisons les protocoles de communication UDP, MODBUS TCP/IP, OCPP 1.5 et 1.6.



Nos bornes sont interopérables avec la totalité des cartes RFID du marché.







L’interopérabilité est effectuée via Gireve, Hubject ou d’autres plateformes.



La mise en service de nos bornes est simplifiée. Ainsi, un technicien certifié IRVE n’a pas besoin de véhicule électrique ou d’un simulateur de véhicule électrique pour la mise en service, seul un voltmètre est nécessaire lors de l’activation du mode validation.

Les bornes permettent également de détecter les surintensités et défauts électriques.



Nous proposons également une fonction « auto-recovery » qui permet d’éviter les interventions humaines ou appels auprès de la « hotline ».



Nos bornes sont certifiées MID, ce qui signifie qu’il n’y a pas de compteur à rajouter pour le comptage de la puissance délivrée (borne avec compteur intégré, pas indépendant) et bénéficient de la certification allemande « Mess- und Eichrecht ». Nous avons également les certifications ZE et VE Ready.



Par ailleurs, si le client le souhaite et à partir de 300 bornes, nous sommes en mesure de proposer des bornes en marque blanche (brand labelling).





Où sont fabriquées les bornes de recharge KEBA ?



En Autriche, à Linz, la société a 2 sites dédiés à la fabrication et au développement des bornes de recharge pour véhicules électriques, y compris la fabrication des cartes électroniques.

La société contrôle ainsi toute la chaîne de valeur.



L’entreprise emploie environ 100 personnes sur la partie borne de recharge (sur 1 200 personnes au total).





A qui s’adressent les bornes de recharge KEBA ?



Elles s’adressent à tous : particuliers comme sociétés privées ainsi qu’aux collectivités territoriales.



Bien sûr, nous avons un focus tout particulier pour les CPO (charge point operators) et les constructeurs automobiles. Nous avons déjà signé plusieurs accords mondiaux, notamment avec BMW, Honda et Mini.





Combien de bornes de recharge KEBA avez-vous déployées et sur quels territoires ? Comment vous positionnez-vous par rapport aux autres fabricants de bornes ?



Nous avons d’ores et déjà vendu plus de 150 000 bornes de recharge pour véhicules électriques qui ont été développées et fabriquées sur nos sites de Linz. Ces bornes étaient principalement à destination de l’Europe mais également hors Europe car nous étions sous-traitants de très grands équipementiers électriques.



Notre différenciation est forte car elle ne répond pas qu’à une simple recharge, elle s’inscrit dans un maillage complet de smart grid , réseaux de bornes, et possède toute la technologie pour fonctionner en V1G et à terme en plug and charge.

Cette différenciation fait partie de l’ADN de KEBA.



Créée en 1968 à Linz en Autriche, KEBA est aujourd’hui une société internationale qui s’est développée grâce à des produits très innovants de grande qualité, et à la forte motivation de ses équipes.Les principales activités de KEBA sont les suivantes :• Automatisation industrielle ;• Distributeurs automatiques de billets ;• Systèmes de loterie ;• Automates logistiques (casiers électroniques) ;• Contrôle de chauffage ;Le chiffre d’affaires de KEBA, toutes activités confondues, est de 373,5 millions d’euros. 80% des ventes sont réalisées à l’export.Nous sommesNous sommes présents en Allemagne, en Autriche, au Benelux, au Danemark, en France, en Italie, en Norvège, en Suède et en Suisse.Aujourd’hui,avec un développement commercial et technique d’où notre présence au sein des associations AVEM et AVERE. Olivier Lambert intervient sur la partie technique et moi sur la partie commerciale.Nous avons pour objectif de nous développer de façon pérenne en France.Nous avons développé la 3ème génération de bornes sur notre site de Linz. Le modèle que nous proposons actuellement se nommeet saNous proposons des bornes de recharge Mode 3 munies de prises de Type 1 et de Type 2.Nos bornes sont déclinées en 2 gammes principales :• Bornes indépendantes : séries E et B ;• Bornes connectées séries C et X.Nospour délivrer la bonne puissance disponible (adaptation à la puissance demandée/souscrite),pour s’adapter à la puissance maximale disponible (jusqu’à 16 bornes : 1 borneet jusqu’à 15 bornes),Ce qui sera nécessaire à terme pour sécuriser la distribution d’électricité.Nous utilisons lesUDP, MODBUS TCP/IP, OCPP 1.5 et 1.6.Nos bornes sont interopérables avec la totalité desdu marché.La mise en service de nos bornes est simplifiée. Ainsi,Les bornes permettent également deNous proposons également unequi permet d’éviter les interventions humaines ou appels auprès de laNosce qui signifie qu’il n’y a pas de compteur à rajouter pour le comptage de la puissance délivrée (borne avec compteur intégré, pas indépendant) et bénéficient de la certification allemande. Nous avons également les certifications ZE et VE Ready.Par ailleurs, si le client le souhaite et à partir de 300 bornes,(brand labelling).la société aLa société contrôle ainsi toute la chaîne de valeur.L’entreprise emploie environ 100 personnes sur la partie borne de recharge (sur 1 200 personnes au total).Elles s’adressent à tous :Bien sûr, nous avons un focus tout particulier pour les(charge point operators) et lesNous avons déjà signé plusieurs accords mondiaux, notamment avec BMW, Honda et Mini.Nous avons d’ores et déjà venduqui ont été développées et fabriquées sur nos sites de Linz. Ces bornes étaientNotre différenciation est forte car elle ne répond pas qu’à une simple recharge, elle s’inscrit dans unCette différenciation fait partie de l’ADN de KEBA.





Pour plus d'information



KEBA AG

Nadine Reisinger

Gewerbepark Urfahr

4041 LINZ - AUSTRIA



Tel : +43 664 80709-72620

Mail :

Site :



Nadine ReisingerGewerbepark Urfahr4041 LINZ - AUSTRIATel : +43 664 80709-72620Mail : rsgn@keba.com Site : https://www.keba.com/fr/emobility/electromobilite









Commentaires

Bonjour Monsieur HUC, pouvez vous me joindre au 06 30 52 32 94

demande de documentation borne de charge Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, Le communiqué de presse sur le partenariat pour faire de KEBA le fournisseur officiel des bornes HONDA a été publié ce jour :

http://pressecenter.reichlundpartner.com/news-keba-named-exclusive-supplier-for-honda-power-charger---the-original-charging-station-for-the-all-electric-honda-e-?id=116228 menueid=2346 l=deutsch



Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire