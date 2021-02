Karma Automotive veut des véhicules électriques alimentés au méthanol













piles à combustible Blue World Technologies. Un reformeur de méthanol embarqué produira de l’hydrogène, transformé en électricité, via des PAC, afin de faire fonctionner le moteur électrique du véhicule.



Véhicules légers



Avec ce rapprochement, Karma Automotive espère lancer des utilitaires légers et des voitures particulières électriques aussi faciles à utiliser que des modèles thermiques équivalents. Non seulement l’autonomie sera bien plus élevée que celle des voitures électriques à batterie de traction, mais en plus le temps de remplissage sera équivalent à celui nécessaire pour faire le plein de réservoirs à essence.







Déjà disponible



Déjà distribué, le méthanol ne nécessite pas de le compresser ou de le porter à une température extrême pour être exploitable. Une production verte permet de garantir la neutralité carbone à l’usage des véhicules équipés pour fonctionner avec ce produit. Karma compte tester dans les prochains mois cette alimentation au méthanol avec son futur bolide électrique GS-6.



Pluralité de groupes motopropulseurs



