Jean-Baptiste Dubourg et une Renault Zoé remportent le e-Trophée Andros















Ces voitures électriques offrent un nouveau confort aux pilotes qui n’ont plus à changer de vitesse et peuvent garder en permanence les 2 mains sur le volant, afin de mieux maîtriser le couple moteur électrique pour acquérir immédiatement sa pleine puissance. La glisse et le pilotage sont ainsi plus précis et offrent un spectacle de haut-vol. Malheureusement cette saison, en raison de la crise sanitaire, le Trophée a été privé de ses spectateurs, ce qui n’a pas empêché les différentes courses d’être passionnantes et de haut niveau.







JB Dubourg retrouve le haut du classement



Lors de cette saison 2021-2021 du e-Trophée Andros, 5 étapes étaient au programme. D’abord en Andorre, puis à Isola 2000, Serre-Chevalier, Lans-en-Vercors et enfin Val-Thorens. A chaque étape, 2 courses étaient organisées sauf lors de la dernière où une troisième course clôturait le trophée. Déjà quadruple vainqueur de l’épreuve, c’est un véritable spécialiste qui l’a emporté cette année. Au volant de sa Renault Zoé Glace à laquelle, profitant du break estival, il avait apporté de nombreuses évolutions au sein de son équipe DA Racing, Jean-Baptiste Dubourg a pris sa revanche sur Aurélien Panis qui l’avait devancé la saison dernière au volant de son Audi.



Avec des victoires lors de courses disputées à Isola 200, Serre-Chevalier, Lans-en Vercors et Val-Thorens, complétées par plusieurs places d’honneur, JB Dubourg remporte le classement final avec 574 points contre 522 à Aurélien Panis qui avait pourtant bien lancé sa saison en remportant la première course en Andorre et 518 à Nathanaël Berthon auteur de 3 succès à Serre-Chevalier, Lans-en Vercors et Val-Thorens au volant de sa Peugeot e-208. Yann Ehrlacher et Nicolas Prost complète le Top 5 du classement des pilotes Elite Pro, mais n’ont pu remporter aucune course et ont dû se contenter de places d’honneur tout au long de la saison.







Un nouveau titre électrique pour Renault



Le dernier week-end de compétition à Val-Thorens a confirmé la domination de Jean-Baptiste Dubourg qui était en bonne posture avant d’aborder l’ultime étape mais ne devait pas se louper. En remportant les qualifications et les super-finales des deux premières courses, le pilote girondin s’est assuré du titre avant même la dernière course. Une dernière course où il ne fut devancé que par Nathanaël Berthon qui tira profit de ses performances en qualifications et lors de la super finale pour devancer Yann Ehrlacher au classement final du trophée, montant ainsi sur la troisième marche du podium.



En ajoutant une cinquième victoire au Trophée Andros, JB Dubourg a ajouté une nouvelle ligne au palmarès de Renault. Après la Formule E où elle a triomphé avec Sébastien Buemi au volant de la Renault e.Dams, la firme au losange remporte un nouveau titre dans une compétition électrique de renom. Après une petite déception lors de la saison 2020 où elle avait dû se contenter de la place de dauphin, la Zoé Glace décroche cette fois le titre et de belle manière puisque, sur les 11 courses disputées cette saison, elle s’est imposée à 5 reprises et a décroché 3 deuxièmes places. Le palmarès de Renault pourra encore s’enrichir en 2022 puisque le constructeur a d’ores et déjà confirmé son engagement pour le prochain e-Trophée Andros.



