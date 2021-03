Izivia remet en service les stations de recharge Bluely













Ancien réseau d’autopartage Bluely



Le réseau Izivia Grand Lyon propose un service de recharge pour voitures électriques et hybrides rechargeables dans les 59 communes de la métropole de Lyon. Il est en cours d’installation depuis 2019 et 55 stations sont déjà opérationnelles. Pour densifier leur réseau, Izivia et son partenaire financier Demeter, se sont portés acquéreurs des infrastructures de l’ancien réseau d’autopartage Bluely.



200 stations de recharge Izivia Grand Lyon



Quatre-vingt stations de 4 places chacune seront remises à niveau techniquement pour apporter un service de recharge universel. Certaines seront même entièrement rénovées pour y placer des bornes de recharge plus rapides. Le réseau Izivia Grand Lyon comptera fin 2021, 200 stations de recharge, soit 750 places pour recharger son véhicule.



Accessibilité et interopérabiité



Chaque particulier ou professionnel peut utiliser les bornes du réseau de charge Izivia Grand Lyon en utilisant le Pass Izivia Grand Lyon, disponible sur grandlyon.izivia.com. Les bornes sont également accessibles en interopérabilité avec les cartes de recharge d’autres opérateurs.







Rénover plutôt que remplacer



Izivia a développé une solution technique robuste qui permet de « rénover » la borne plutôt que de la remplacer afin de :

• Augmenter la puissance délivrée par la borne de 3 à 7 kW pour une recharge plus rapide ;

• Recharger tous les types de véhicules électriques et hybrides rechargeables ;

• Permettre l’accès aux bornes de recharge en interopérabilité ;

• Superviser la borne, en temps réel, à distance pour s’assurer de son bon fonctionnement.



Le rétrofit des bornes déjà en IDF



Izivia a déjà éprouvé cette solution de « rétrofit » en Ile-de-France sur plus de 200 bornes. Cette technique vertueuse de rénovation permet de limiter les nuisances liées aux travaux de voirie et de réduire les déchets engendrés par un remplacement total des matériels.



Circulation dans les ZFE



A noter qu’une voiture électrique permet d’obtenir une vignette Crit’Air zéro émission qui autorise la circulation en toutes circonstances dans les ZFE (Zones à faibles émissions) comme celle du Grand Lyon. La voie de gauche réservée au covoiturage nouvellement ouverte sur l’axe M6/M7(anciennement A6/A7) est également autorisée à tous les véhicules électriques.



A propos d’Izivia



Izivia, filiale 100% EDF et acteur majeur de la mobilité électrique en France, propose des solutions de recharge pour véhicules électriques à destination des collectivités, des syndicats d’énergie, des entreprises et des copropriétés. A ce titre, Izivia apporte son expertise à ses clients via une gamme d’offres complète : fourniture et installation de bornes de recharge, supervision et maintenance des infrastructures et offres de services. Izivia, en tant qu’opérateur de mobilité pour tous, propose un Pass et une application mobile qui permettent de se recharger sur plus de 100.000 points de recharge en France et en Europe. Fermées depuis août 2020, les bornes de l’ancien service d’autopartage électrique Bluely seront remises en service par Izivia. Elles seront compatibles avec tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Ces bornes électriques intègrent le réseau de recharge Izivia Grand Lyon et seront disponibles dès l’été 2021.Le réseau Izivia Grand Lyon propose un service de recharge pour voitures électriques et hybrides rechargeables dans les 59 communes de la métropole de Lyon. Il est en cours d’installation depuis 2019 et 55 stations sont déjà opérationnelles. Pour densifier leur réseau, Izivia et son partenaire financier Demeter, se sont portés acquéreurs des infrastructures de l’ancien réseau d’autopartage Bluely.Quatre-vingt stations de 4 places chacune seront remises à niveau techniquement pour apporter un service de recharge universel. Certaines seront même entièrement rénovées pour y placer des bornes de recharge plus rapides. Le réseau Izivia Grand Lyon comptera fin 2021, 200 stations de recharge, soit 750 places pour recharger son véhicule.Chaque particulier ou professionnel peut utiliser les bornes du réseau de charge Izivia Grand Lyon en utilisant le Pass Izivia Grand Lyon, disponible sur grandlyon.izivia.com. Les bornes sont également accessibles en interopérabilité avec les cartes de recharge d’autres opérateurs.Izivia a développé une solution technique robuste qui permet de « rénover » la borne plutôt que de la remplacer afin de :• Augmenter la puissance délivrée par la borne de 3 à 7 kW pour une recharge plus rapide ;• Recharger tous les types de véhicules électriques et hybrides rechargeables ;• Permettre l’accès aux bornes de recharge en interopérabilité ;• Superviser la borne, en temps réel, à distance pour s’assurer de son bon fonctionnement.Izivia a déjà éprouvé cette solution de « rétrofit » en Ile-de-France sur plus de 200 bornes. Cette technique vertueuse de rénovation permet de limiter les nuisances liées aux travaux de voirie et de réduire les déchets engendrés par un remplacement total des matériels.A noter qu’une voiture électrique permet d’obtenir une vignette Crit’Air zéro émission qui autorise la circulation en toutes circonstances dans les ZFE (Zones à faibles émissions) comme celle du Grand Lyon. La voie de gauche réservée au covoiturage nouvellement ouverte sur l’axe M6/M7(anciennement A6/A7) est également autorisée à tous les véhicules électriques.Izivia, filiale 100% EDF et acteur majeur de la mobilité électrique en France, propose des solutions de recharge pour véhicules électriques à destination des collectivités, des syndicats d’énergie, des entreprises et des copropriétés. A ce titre, Izivia apporte son expertise à ses clients via une gamme d’offres complète : fourniture et installation de bornes de recharge, supervision et maintenance des infrastructures et offres de services. Izivia, en tant qu’opérateur de mobilité pour tous, propose un Pass et une application mobile qui permettent de se recharger sur plus de 100.000 points de recharge en France et en Europe.





Pour plus d'information



IZIVIA



Immeuble Le Colisée

10 avenue de l'Arche

92419 COURBEVOIE Cedex



Tel : 06 21 57 23 49

Site :



Immeuble Le Colisée10 avenue de l'Arche92419 COURBEVOIE CedexTel : 06 21 57 23 49Site : www.izivia.com









Commentaires

Pourquoi passer de 3 à 7 kWh et pas de suite à 22 kWh ? Encore une demi-mesure. On fait beaucoup d’annonces sur le nombre de bornes qui vont être installées en France, mais si c’est avec des puissances dépassées ... Il est absurde d’obtenir une vignette Crit’air zéro émission avec un VE.

A noter que Renault ne vend plus sa Zoé sous la dénomination "ZE" mais "E-tech"... "vignette Crit’Air zéro émission", toujours les mêmes légendes chez les lobbyistes de l’autosolisme, une VE n’est absolument pas zéro émission. Le plus drôle c’est que le gouvernement ne dit à aucun moment que vignette Crit’Air verte = absence de pollution.

Comme le certificat d’immatriculation d’une voiture électrique ne comporte aucune mention en V7 (et donc surtout pas 0).

Toujours les mêmes fables des lobbyistes de la bagnole électrique.



Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire