EVBox lance un catalogue 3D avec jumeaux numériques pour ses bornes

A destination des architectes et ingénieurs



Grâce au nouveau catalogue 3D BIM EVBox, les architectes et ingénieurs peuvent ajouter rapidement et facilement les bornes de recharge dans les projets immobiliers, de rénovation, d’agrandissement ou de construction de bâtiments, nouveaux ou existants. Conformes aux recommandations de la loi d’orientation des mobilités (Lom) et éligibles aux subventions Advenir, les bornes EVBox sont téléchargeables au format BIM ou CAO.



Un vrai besoin



Avec la législation actuelle, la modélisation 3D des bornes de recharge est un vrai besoin. Pour mettre aux normes leurs bâtiments et respecter les directives d’équipement des parkings issus de la Lom, les acteurs de l’immobilier et de la construction peuvent bénéficier des subventions du programme Advenir particulièrement élevées cette année. Grâce aux modèles 3D des bornes EVBox, ils peuvent désormais intégrer l’infrastructure de recharge à leurs modélisations 3D dès le début du projet.



Modélisation 3D



Les fichiers 3D aux formats CAO et BIM des bornes de recharge EVBox sont accessibles depuis les pages produits des bornes



Fluidifier les procédures



« Comme la fibre optique, les bornes de recharge deviennent incontournables lors de la construction ou de la rénovation de bâtiments. Avec le lancement d’un catalogue 3D des bornes EVBox accessible à tous, nous comptons fluidifier et faciliter le travail des architectes et ingénieurs du bâtiment sur les obligations du secteur », commente Corinne Frasson, directrice d’EVBox France. « Cadenas est très fier de s’associer à EVBox, acteur principal dans le domaine des bornes de recharge pour véhicules électriques. Pionnier de son secteur, EVBox l’est également dans la fourniture de jumeaux numériques de ses produits. C’est un choix stratégique : il y a un vrai besoin sur le marché et l’offre numérique était jusqu’ici était trop peu existante », poursuit Philippe Gateau, de Cadenas France.



téléchargeables gratuitement dans plus de 150 formats



Les modèles CAO & BIM des bornes EVBox BusinessLine et EVBox Elvi sont téléchargeables sur



A propos de Cadenas



Créé en 1992 à Augsbourg (Allemagne), Cadenas a plus de 25 ans d’expérience dans les catalogues et configurateurs de produits en 3D. L’entreprise propose également des solutions pour la gestion des composants, connectées aux logiciels de CAO, PLM et ERP. Quelques chiffres : 18 implantations internationales, 380 employés, 24 millions d’utilisateurs, 666 millions de téléchargements par an sur



A propos de EVBox Group



Fondé en 2010, EVBox Group accélère l’adoption de la mobilité électrique en proposant aux entreprises et aux conducteurs du monde entier des solutions de recharge pour véhicules électriques. Grâce à son large portefeuille de bornes de recharge EVBox commerciales et ultrarapides et à son logiciel de supervision évolutif et open-source conçu par Everon, EVBox Group œuvre pour rendre la mobilité électrique accessible à tous. EVBox Group est leader en matière de recherche et de développement de son secteur, avec des laboratoires et sites de production en France, en Europe et en Amérique du Nord. Avec des bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, Amsterdam et Chicago, EVBox Group façonne un avenir plus propre pour les transports. En 2021, EVBox Group deviendra une société cotée à la bourse de New York grâce à un regroupement d’entreprises avec TPG Pace Beneficial Finance et les investisseurs initiaux BlackRock, Inclusive Capital, Neuberger Berman Funds et Wellington Management. EVBOX France



112 Avenue Charles de Gaulle

92200 NEUILLY SUR SEINE



Tel : +33 1 41 44 70 47

Site :



