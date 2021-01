Etude : les conducteurs de véhicules électriques plébiscitent les bornes de recharge sur leur lieu de travail













la transition énergétique des flottes d’entreprise et sur la possibilité de recharger sur son lieu de travail.



Ce baromètre montre que les Français attendent des entreprises qu’elles investissent pour la protection de l’environnement. Les entreprises ont une vraie carte à jouer en électrifiant leur flotte de véhicules et en renforçant le nombre de points de charge disponibles sur leurs sites, tant pour diminuer leur empreinte environnementale que pour gagner en attractivité auprès de leurs employés et clients.



L’engagement RSE des entreprises sur le devant de la scène



Le Baromètre EVBox de la Mobilité dévoile que 6 Français sur 10 considèrent essentiel que le gouvernement priorise des politiques en faveur de l’environnement. En ce sens, lors d’une précédente étude, 46 % des Français allaient même jusqu’à dire que le gouvernement devrait accorder des aides financières uniquement aux entreprises prenant des mesures sérieuses pour réduire leur impact environnemental (cf.



En parallèle, selon les résultats du baromètre, 1 Français sur 4 aimerait travailler pour une entreprise qui propose des véhicules électriques.

Pourtant, comme le montre le graphique ci-dessous, seuls 16 % des Français travaillent dans une entreprise où le choix d’opter pour un véhicule électrique de fonction leur a été donné. Un chiffre situé en-dessous de la moyenne européenne de 20 %.







2 conducteurs de véhicule électrique sur 3 aimeraient plus de bornes de recharge sur leur lieu de travail



Lorsqu’une entreprise propose à ses collaborateurs de rouler en véhicule électrique, elle met également souvent à disposition des infrastructures de recharge sur leur lieu de travail et / ou éventuellement à leur domicile.



L’installation de bornes de recharge en entreprise permet ainsi de recharger les véhicules de service ou de fonction voire même de donner aux visiteurs et collaborateurs la possibilité de recharger leur véhicule personnel, gratuitement ou de manière payante.



Dans un contexte où la recharge est souvent pointée du doigt comme un frein au passage à l’électrique, notamment pour les personnes qui ne disposent pas de possibilité de recharger leur véhicule à domicile, la mise à disposition de bornes de recharge en entreprise répond à un vrai besoin et apparaît comme un critère supplémentaire d’attractivité pour les entreprises.



Corinne Frasson Directeur France d’EVBox confirme que « les entreprises ont une vraie carte à jouer en électrifiant leur flotte de véhicules, tant pour diminuer leur empreinte environnementale que pour gagner en attractivité marque employeur. Le métier de gestionnaire de flotte évolue et c’est très positif. Les nouvelles aides ADVENIR et le plan « Objectif 100 000 bornes » ouvertes au public en France d’ici la fin de l’année encouragent cette transition en rassurant les employeurs sur la possibilité pour leurs salariés de recharger sur la route. Cela va contribuer à accélérer la transition énergétique dans les transports vers une mobilité propre. »



Rappel des aides à la disposition des entreprises et collectivités pour le déploiement d’infrastructures de recharge







Le nouveau Programme ADVENIR (



Par ailleurs, des aides à l’échelle régionale peuvent également être mobilisables et cumulables avec les dispositifs nationaux à l’instar du





A propos du Baromètre EVBox de la Mobilité : cette étude a été réalisée par Ipsos à la demande d’EVBox. L’enquête a été réalisée dans six pays européens (Belgique, France, Allemagne, Pays-Bas, Norvège et Royaume-Uni) auprès de 3 600 citoyens dont 600 conducteurs de VE. Les conducteurs de VE sont des conducteurs de véhicules hybrides, hybrides rechargeables et électriques.

EVBox vient de dévoiler le 3ème volet de son Baromètre de la mobilité, réalisé en collaboration avec Ipsos, surCe baromètre montre que les Français attendent des entreprises qu’elles investissent pour la protection de l’environnement.et entant pourque pourauprès de leurs employés et clients.Le Baromètre EVBox de la Mobilité dévoile queEn ce sens, lors d’une précédente étude, 46 % des Français allaient même jusqu’à dire que le gouvernement devrait(cf. notre article d’octobre 2020 ).En parallèle, selon les résultats du baromètre,Pourtant, comme le montre le graphique ci-dessous, seuls 16 % des Français travaillent dans une entreprise où le choix d’opter pour un véhicule électrique de fonction leur a été donné. Un chiffre situé en-dessous de la moyenne européenne de 20 %.Lorsqu’une entreprise propose à ses collaborateurs de rouler en véhicule électrique, elle met également souvent à disposition des infrastructures de recharge sur leur lieu de travail et / ou éventuellement à leur domicile.L’installation de bornes de recharge en entreprise permet ainsi de recharger les véhicules de service ou de fonction voire même de donner aux visiteurs et collaborateurs la possibilité de recharger leur véhicule personnel, gratuitement ou de manière payante.Dans un contexte où la recharge est souvent pointée du doigt comme un frein au passage à l’électrique, notamment pour les personnes qui ne disposent pas de possibilité de recharger leur véhicule à domicile,Corinne Frasson Directeur France d’EVBox confirme queLe nouveau Programme ADVENIR ( https://advenir.mobi/ ) en vigueur en France depuis le 2 novembre 2020 donne un coup d’accélération à la recharge privée en entreprise et à la recharge ouverte au public. Les subventions pour les entreprises et collectivités peuvent aller jusqu’à 9 000 € pour l’installation d’un chargeur rapide 50 kW en voirie.Par ailleurs, des aides à l’échelle régionale peuvent également être mobilisables et cumulables avec les dispositifs nationaux à l’instar du dispositif proposé par le conseil régional de la Région Sud – Provence-Alpes-Côte d’Azur





Pour plus d'information



EVBOX France



112 Avenue Charles de Gaulle

92200 NEUILLY SUR SEINE



Tel : 07 86 93 20 89

Mail :

Site :



112 Avenue Charles de Gaulle92200 NEUILLY SUR SEINETel : 07 86 93 20 89Mail : info.fr@evbox.com Site : https://www.evbox.fr/









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire