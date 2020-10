Plus d’un Français sur trois envisage de passer à l’électrique









Si des pistes d’amélioration existent pour que davantage de citoyens français optent pour l’électrique, le baromètre EVBox de la mobilité révèle une véritable prise de conscience par rapport au changement climatique, ainsi qu’une volonté d’agir qui pousse les Français à encourager des politiques nationales et européennes telles que le Green Deal.



Concernés par le changement climatique



Le baromètre EVBox de la mobilité réalisé par EVBox et Ipsos auprès de 3.600 citoyens européens dans six pays (France, Pays-Bas, Allemagne, Belgique, Norvège et Royaume-Uni) nous apprend que plus de 70% des Français se sentent concernés par le changement climatique à titre personnel. Et 46% des Français vont même jusqu’à dire que le gouvernement devrait accorder des aides financières uniquement aux entreprises prenant des mesures sérieuses pour réduire leur impact environnemental.



Prise en compte de l’impact environnemental



Selon le baromètre EVBox de la mobilité, les Français se sentiraient plus concernés par le changement climatique à titre personnel que les Européens. En effet, plus de deux tiers des citoyens français (72%) disent être préoccupés par l’avenir de l’environnement, contre 62% de l’ensemble des citoyens européens des pays interrogés. Ce sentiment se révèle en particulier lors de l’achat d’une nouvelle voiture : plus de la moitié des Français prend en compte son impact environnemental et ce critère est d’autant plus répandu chez les conducteurs de véhicule électrique (85%).



Les conducteurs de VE davantage concernés



Les conducteurs de VE et conducteurs potentiels de VE (ceux prêts à acheter un VE au prochain changement de véhicule) se sentent davantage concernés par le changement climatique à titre personnel et 80% pensent qu’il est nécessaire de réduire les émissions de CO2 émises par le secteur des transports. Pour ces derniers, conduire électrique s’impose comme l’une des solutions majeures. En effet, 70% pensent que les véhicules électriques contribuent à lutter contre le changement climatique.



Pistes d’amélioration pour encourager l’adoption des VE



Si les citoyens sont convaincus de l’importance d’agir pour protéger l’environnement, en France comme en Europe, le principal frein au passage à l’électrique est l’incertitude de ne pas pouvoir recharger lorsque nécessaire. Toutefois, le plan de relance du gouvernement et son objectif d’installer 100.000 points de recharge d’ici fin 2021 en France devraient contribuer à rassurer les Français sur ce point-là. Malgré les primes et subventions du gouvernement français, globalement le prix d’achat des véhicules électriques est encore perçu comme trop élevé, ce qui en fait le deuxième frein pour 49% des Français.



Le Green Deal accélérateur de la mobilité électrique



Au-delà des politiques nationales en faveur de l’environnement, 50% des Français ont une perception positive du Green Deal, la feuille de route de la Commission européenne pour faire de l’Europe le premier continent neutre en carbone d’ici 2050. Ce plan prévoit notamment plus de 13 millions de VE sur les routes d’Europe ainsi qu’un million de points de recharge ouverts au public d’ici 2025 (en savoir plus). Les Français sont d’ailleurs 63% à encourager les politiques européennes en faveur de l’environnement. Par ailleurs, plus de la moitié des conducteurs et potentiels conducteurs de VE affirment que le Green Deal européen les encourage à passer à l’électrique.



Conducteur de VE un jour, conducteur de VE pour toujours ?



Les conducteurs actuels de VE sont convaincus par l’électrique et comptent y rester fidèles : 85% d’entre eux confirment qu’ils opteraient à nouveau pour un VE. On constate notamment dans le baromètre que recharger son véhicule devient vite une habitude et se fait de manière fluide et naturelle avec 97% des conducteurs de VE ayant déclaré ne pas rencontrer de problèmes lors de la recharge.



Facteurs nécessaires



Les politiques gouvernementales nationales et européennes en faveur de l’environnement, l’augmentation du nombre de points de recharge (rapide) sur le continent européen et l’arrivée de nouveaux modèles de VE à des prix abordables sont autant de facteurs nécessaires pour assurer une transition énergétique harmonieuse dans les transports vers la mobilité électrique.



Une tendance confirmée



«Ce baromètre EVBox de la mobilité confirme une tendance que nous constatons chez nos clients et partenaires : une prise de conscience et un passage à l’acte pris pour protéger notre planète, tel que passer à l’électrique», commente Corinne Frasson, EVBox France Regional Director.



Méthodologie pour le Baromètre EVBox de la mobilité



Cette étude a été réalisée par Ipsos à la demande d’EVBox. L’enquête a été réalisée dans six pays européens (Belgique, France, Allemagne, Pays-Bas, Norvège et Royaume-Uni) auprès de 3.600 citoyens dont 600 conducteurs de VE. Les conducteurs de VE sont des conducteurs de véhicules hybrides, hybrides rechargeables et électriques.





