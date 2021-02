Effenco propose des poids lourds électriques au même prix que les diesel













électriques pour véhicules lourds vocationnels, l’entreprise canadienne Développement Effenco Inc., installée à Montréal, vient de lancer la première solution 100% électrique dont les tarifs s’alignent sur les modèles diesel équivalents. Elle repose sur des supercondensateurs à recharger rapidement sans fil via des stations à haute intensité installées sur le parcours régulier des engins. Cette technologie convient parfaitement aux bennes à ordures ménagères, tracteurs portuaires, autobus, etc. « En permettant d’avoir une flotte 100% électrique au même prix d’achat qu’une flotte traditionnelle diesel, notre équipe a su briser la plus grande barrière en matière d’électrification », se réjouit David Arsenault, cofondateur et président d’Effenco.



Un gag ? Une solution sans avenir ?



L’annonce d’Effenco est tellement surprenante et alléchante qu’elle pourrait être prise pour un gag. L’entreprise fondée en 2006 n’est cependant pas une coutumière des solutions techniques sans lendemain. Elle est même considérée comme à la pointe dans plusieurs pays du monde. Y compris en France, où l’opérateur de collecte et de recyclage des déchets Derichebourg Environnement lui fait confiance depuis des années. Elle exploite ainsi sur ses bennes à ordures alimentées au bioGNV un système inédit adaptable Active Stop-Start, développé par Effenco, à partir de 3 modules de supercondensateurs 48 V de Maxwell Technologies. Plus de 400 camions embarquent à ce jour des systèmes d’électrification au catalogue de l’entreprise canadienne, validant sur plus de 5 millions de kilomètres ses dispositifs.







Recharge 10 fois plus rapide



« Notre solution électrique se recharge 10 fois plus rapidement qu’une batterie au lithium conventionnel grâce aux supercondensateurs », explique Effenco. Le système a été étudié pour conserver la charge utile et les performances des véhicules, et ne pas modifier les habitudes d’utilisation. Pour l’implantation des stations de recharge ultrarapide et sans fil, l’entreprise a recours aux algorithmes d’intelligence artificielle maison. « A ce jour, nous avons recueilli plus de 800.000 heures de données. En combinant ces informations avec nos algorithmes d’intelligence artificielle, nous sommes en mesure de prévoir la route utilisée par les véhicules afin d’optimiser leur efficacité énergétique », révèle Effenco.



Réduire la quantité d’énergie à bord



