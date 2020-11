EDF lance une réflexion sur le véhicule autonome













Crée en 2013, le Design Lab a orienté ses travaux sur plusieurs axes de recherche comme la précarité énergétique, le génie électrique c’est-à-dire l’installation électrique dans des entreprises ou des immeubles, le Legal Design qui utilise les techniques du design pour rendre les documents juridiques plus accessibles aux non experts. Autre thème de recherche : la mobilité électrique avec en particulier une réflexion sur la place des énergéticiens comme EDF dans le monde des véhicules autonomes. Un domaine sur lequel le Design Lab a lancé un projet de recherche en 2019.







Les potentialités du véhicule autonome



Cette étude apporte sa pierre à une réflexion qui engage de nombreux métiers du Groupe EDF. Le sujet pose en effet beaucoup de questions sur le niveau d’automatisation de ces véhicules, la façon de les recharger, de les connecter au réseau électrique ou encore d’utiliser la batterie pour stocker l’électricité et alimenter d’autres circuits. Afin d’avancer sur ces questions, Design Labs a commencé par regarder les différents secteurs dans lesquels le véhicule autonome présentait un réel intérêt en termes de services.



Trois secteurs ont particulièrement été identifiés : la logistique où le véhicule autonome peut rendre de nombreux services dans le transport des marchandises notamment pour les livraisons du dernier kilomètre, les robots-taxis en centre-ville pour lesquels déjà plusieurs projets ont été présentés, et enfin le domaine rural et périurbain, un espace où les transports en commun sont difficiles à mettre en place. Ce dernier aspect ayant été jusque-là peu étudié, le Design Lab a décidé de se concentrer en priorité sur ce sujet en lançant une étude exploratoire afin d’imaginer ce que cette technologie pourra permettre dans les dix ans à venir.







Le véhicule autonome et le milieu rural



La dimension rurale du véhicule autonome pose notamment la question du rééquilibrage des territoires. Pour mieux l’appréhender, le Design Labs a commencé depuis septembre 2020 par réaliser une enquête de terrain à partir d’entretiens avec une vingtaine de personnes pour leur poser notamment des questions sur leurs pratiques de mobilité. L’approche du Design Labs se veut résolument qualitative en essayant de rendre palpable ce qu’il imagine à travers de maquettes, de prototypes et d’images de synthèse. Il a notamment déjà prévu de construire une carte où seront représentées les personnes interrogées, leurs trajets et leurs moyens de déplacement.



Il élaborera ensuite des hypothèses à plus long terme. Pour cela, il devrait utiliser des scénarios sous formes de petites fictions en créant un univers visuel illustrant chaque scénario. En s’appuyant sur des objets iconiques, il compte ainsi imaginer des bornes de recharge et des véhicules autonomes qui pourraient avoir plusieurs fonctions. Etienne Vallet, l’un des fondateurs du Design Lab, voit très bien par exemple un véhicule se transformant simplement en commerce de proximité pour la vente de produits locaux. Ces scénarios seront ensuite partagés avec leurs collègues de la division R&D d’EDF. L’intérêt étant de leur apporter des éléments qui suscitent le débat et qui les engagent, parfois même émotionnellement.



