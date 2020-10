EBikePort finaliste du concours EDF Pulse pour le prix des startups













vélos et de recharger, de façon sécurisée, les batteries de tout un éventail de petits véhicules et d’appareils nomades.



Originalité de l’eBikePort



L’originalité de l’eBikePort se situe à de nombreux niveaux. Et ce, dès la fabrication puisque la structure, « Made in France », est réalisée au maximum avec des matériaux durables, recyclés et recyclables. Sans travaux de génie civil, cette station, dont la raison d’être principale est de pouvoir garer les vélos à assistance électrique et d’en recharger les batteries, est totalement autonome en énergie grâce aux panneaux solaires qui recouvrent son toit. Selon le modèle d’infrastructure, il est possible de ravitailler en énergie simultanément les batteries de 4 à 40 petits véhicules. En plus des VAE, les fauteuils roulants, trottinettes électriques sont acceptés dans ces abris. Les casiers sécurisés, surveillés par caméra et équipés de prises permettent également de loger et de recharger la plupart des appareils nomades (ordinateurs portables, smartphone, appareils photos, etc.).







Autre services



Conçues pour prendre place aussi bien en pleine nature (parcs naturels, voies fréquentées par des cyclistes branchés, campings) que dans un environnement urbain (places principales, hyper-centres, zones commerciales, campus universitaires, résidences, entreprises, établissements publics), les stations autonomes eBikePort sont aussi de véritables points de service. Elles peuvent offrir une connexion WiFi gratuite, et servir de support à un panneau d’affichage informant de la météo, des actions locales et des événements à venir. Il est également prévu une place pour mettre à disposition un défibrillateur en cas d’urgence.



Mobilité douce



Dans sa philosophie, l’entreprise eBikePort espère doper le développement de la mobilité douce en privilégiant à tous les niveaux les contacts français, à commencer par ses fournisseurs. L’idée de la station est née de l’expérience de Philippe Faye, dirigeant fondateur, qui s’est retrouvé sans énergie dans la batterie de son vélo à assistance électrique lors d’une sortie. Son concept de station de recharge est séduisant à la fois par son esthétisme et par toutes ses fonctionnalités. L’équipe de la startup se réjouit de retenir déjà l’intérêt de différents décideurs européens. Pour l’aider dans son développement, il suffit de voter du 8 octobre au 8 novembre 2020 à partir du site EDF Pulse.



Pour plus d'information



EBIKEPORT
Philippe Faye
42 Rue Frédéric Mistral
87100 Limoges
Tel : 06 81 91 73 30
Mail : pfaye@ebikeport.fr
Site : https://www.ebikeport.fr/









