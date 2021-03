Deux nouvelles publicités pour la Renault Zoé (vidéos)









Alors que la Renault Zoé s’est déjà écoulée à plus de 270.000 exemplaires depuis son lancement, le constructeur français a confié à Publicis Conseil la réalisation de 2 vidéos publicitaires amusantes et touchantes. D’une durée d’environ une minute dans leur version longue, elles seront diffusées partout où la polyvalente électrique du Losange est commercialisée, mais chacune dans une liste de pays ciblés. Le message se veut effectivement différent suivant que le territoire accueille déjà ou non un grand nombre de Zoé.



La course poursuite



Intitulé « The chase », que l’on peut traduire par « La course poursuite », le premier spot publicitaire met l’accent sur les performances commerciales de la Renault Zoé. Produite à plus de 270.000 exemplaires depuis son lancement, elle a été vendue à plus de 100.000 unités en Europe l’année dernière. Pour illustrer ce déploiement, Publicis Conseil a imaginé un scénario au cours duquel un jeune homme tente de retrouver une conductrice branchée. Visiblement sous le charme de cette dernière, il a une bonne raison de lui courir après : elle a oublié son sac à main sur une borne de recharge. En véritable James Bond, il défit les obstacles pour retrouver la séduisante jeune femme. Hélas, le grand nombre de Renault Zoé de la même couleur réduit à néant son expédition. On aimerait lui souffler qu’en regardant dans le sac à main, il devrait trouver les moyens de joindre la belle ! « Dans cette campagne, Renault souligne son leadership avec une communication optimiste, moderne et dynamique : Zoé est un véritable best-seller, le nombre croissant de clients qui l’ont adoptée le démontre », justifie le constructeur. Ce spot sera donc diffusé dans les pays où cette polyvalente branchée se rencontre déjà facilement dans les rues.







Quitter le nid



Le second spot est beaucoup plus émouvant, surtout si vous êtes parent d’un ado ou jeune adulte qui quittera prochainement le foyer. Celui de la vidéo a en tout cas beaucoup de chance de pouvoir disposer d’une Renault Zoé neuve pour pouvoir rejoindre son nouveau lieu d’habitation, vraisemblablement pour poursuivre des études. Cette idée d’éloignement est une bonne occasion pour évoquer l’autonomie de presque 400 kilomètres (395 km selon le cycle mixte WLTP) de la polyvalente branchée du losange. Ce second spot est destiné aux pays dans lesquels la Zoé n’est pas encore fortement vendue. Il cherche à lever les freins à l’adoption d’une voiture électrique. Au passage, l’espace à bord et le volume du coffre (338 litres) sont mis en avant. Et ce, par le fait d’embarquer quelques camarades avec leurs affaires. Les 2 nouvelles publicités forment un tout qui se complète.













Commentaires

Il y a une liste longue comme le bras de Zoé de 2019, 2020 et 2021 avec moins de 1000 km sur les sites d’annonces.

On fait venir les clients en concession et on leur refile les immatriculations tactiques.

Même phénomène avec la Twingo.

Il ne faut pas chercher plus loin la baisse des immatriculations sur janvier et février. Oui, immatriculation ne veut pas dire que le véhicule est sur la route. La plupart des constructeurs utilise les immatriculations tactiques...



