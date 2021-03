Deutsche Post DHL : 7 milliards dans une logistique neutre en CO2

Le groupe Deutsche Post DHL vient de décider le déblocage d’une enveloppe de 7 milliards d’euros pour une logistique climatiquement neutre en 2050. Justifiant ses 3 axes en s’appuyant sur les sciences, l’entreprise souhaite se mobiliser sur les carburants alternatifs pour l’aviation, l’expansion de sa flotte de véhicules électriques, et des bâtiments énergétiquement plus vertueux.



Science Based Target



Baptisé « Science Based Target », cette initiative du groupe allemand devrait permettre de limiter à 29 millions de tonnes en 2030 les émissions de CO2 dans l’atmosphère. Contre 46 millions de tonnes à cette échéance si rien n’est fait. Ces volumes sont calculés selon les derniers chiffres observés pour l’entreprise et ses projections de développement. En 2020, les rejets s’élevaient déjà à 33 millions de tonnes. Pour 2050, l’activité du groupe devrait être entièrement décarbonée. Un objectif validé en 2017, et tout à fait inédit dans la logistique.



80.000 VE en 2030



Deutsche Post DHL envisage 80.000 VE en circulation à ses couleurs en 2030. Ce qui représenterait, à l’échelle mondiale, 60% de ses véhicules affectés à la livraison du dernier kilomètre. En fin d’année dernière, le taux était déjà de 18%. Comme gage à la bonne adoption du vaste programme, la rémunération du directoire sera « encore plus étroitement aligné sur le développement durable des affaires ». PDG du groupe, Franck Appel commente : « Nous transformons notre groupe jaune en une entreprise verte et apportons une contribution importante à notre planète et à notre société ».

Ajouter un commentaire