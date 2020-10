Des vélos électriques Peugeot vendus dans les réseaux Fnac et Darty













Darty et la Fnac pour diffuser 2 modèles de vélos à assistance électrique, dont l’urbain compact eLC01 et le « tout chemin » polyvalent eT01. Conçus en France avec des lignes signées Peugeot Design Lab, et assemblés à l’usine Cycleurope de Romilly-sur-Seine dans l’Aube, ces VAE pouvaient déjà être commandés par Internet via le site



E-Legend, Legend ou eLC01



Peugeot Cycles identifie son modèle de vélo à assistance électrique urbain et compact par 3 appellations différentes : E-Legend, Legend et eLC01. Présenté dans un style Neo-Retro, il embarque une batterie lithium-ion E-Going SR11 36 V de 400 Wh de capacité énergétique qui le dote d’une autonomie jusqu’à 70 kilomètres. Elle alimente un moteur électrique de la même marque placé dans la roue avant. La transmission du mouvement s’effectue à travers un système à dérailleur Shimano Altus M310 SGS à 8 vitesses. Le eLC01 (24 pouces) était jusque-là proposé au prix de 1.449 euros sur le site de Peugeot Cycles où il ne figure plus. Darty l’affiche à 1.499,99 euros, et la Fnac à 1.499 euros, et même 5% moins cher (1.424,05 euros) pour les titulaires de la carte du magasin. S’il est déjà possible de commander ce VAE, il ne sera cependant livrable qu’à partir du 20 novembre prochain.



E-Trekking et E-Trekking Mixte



Les vélos à assistance électrique eT01 D8 et eT01 Sport sont des « tout chemin » polyvalents, disponibles avec un cadre sport ou mixte. Ils sont montés avec une batterie 36 V de 400 Wh de capacité énergétique pour une autonomie s’élevant jusqu’à 110 km. Elle alimente un moteur électrique pédalier Bosch Purion via un système à dérailleur Shimano Acera RD-M360 SGS à 8 vitesses. Pour le même prix, ce vélo est livrable dans 3 tailles de cadre : 43, 48 et 53 pouces. Plus évolué, la version eT01 D9 PowerTube présentée sur le site de Peugeot Cycles est affichée à 2.699 euros. Elle a éclipsé celle désormais diffusée chez Darty (2.299,99 euros) et par la Fnac (2.299 euros ou 2.184,05 euros avec la carte du magasin). Attention au moment de commander votre exemplaire : les cadres sport ou mixte se distingue à peine, le dernier disposant d’une barre transversale qui descend un peu plus bas vers l’arrière.



En expo dès le 20 novembre 2020



S’ajoute à cette sélection la draisienne J12 (99,99 euros), pour les jeunes enfants. Cette dernière n’est bien entendu pas électrifiée. Les VAE de Peugeot Cycles bénéficieront d’un service de réparation sur rendez-vous grâce à un accord noué entre le groupe Fnac-Darty et Cyclofix, spécialiste de la maintenance pour les produits de micro-mobilité. A partir du 20 novembre, c’est-à-dire suffisamment tôt en amont des fêtes de Noël, les vélos à assistance électrique eLC01 et eT01 seront exposés au sein d’espaces dédiés dans une trentaine de magasins en France. Après le quadricycle Ami badgé des Chevrons, le groupe PSA s’associe à nouveau avecet lapour diffuser 2 modèles de, dont l’urbain compact eLC01 et lepolyvalent eT01. Conçus en France avec des lignes signéesDesign Lab, et assemblés à l’usine Cycleurope de Romilly-sur-Seine dans l’Aube, cespouvaient déjà être commandés par Internet via le site cycles.peugeot.fr identifie son modèle deurbain et compact par 3 appellations différentes : E-Legend, Legend et eLC01. Présenté dans un style Neo-Retro, il embarque une batterie lithium-ion E-Going SR11 36 V de 400 Wh de capacité énergétique qui le dote d’une autonomie jusqu’à 70 kilomètres. Elle alimente un moteurde la même marque placé dans la roue avant. La transmission du mouvement s’effectue à travers un système à dérailleur Shimano Altus M310 SGS à 8 vitesses. Le eLC01 (24 pouces) était jusque-là proposé au prix de 1.449 euros sur le site deCycles où il ne figure plus.l’affiche à 1.499,99 euros, et laà 1.499 euros, et même 5% moins cher (1.424,05 euros) pour les titulaires de la carte du magasin. S’il est déjà possible de commander ce, il ne sera cependant livrable qu’à partir du 20 novembre prochain.LeseT01 D8 et eT01 Sport sont despolyvalents, disponibles avec un cadre sport ou mixte. Ils sont montés avec une batterie 36 V de 400 Wh de capacité énergétique pour une autonomie s’élevant jusqu’à 110 km. Elle alimente un moteurpédalier Bosch Purion via un système à dérailleur Shimano Acera RD-M360 SGS à 8 vitesses. Pour le même prix, ce vélo est livrable dans 3 tailles de cadre : 43, 48 et 53 pouces. Plus évolué, la version eT01 D9 PowerTube présentée sur le site deest affichée à 2.699 euros. Elle a éclipsé celle désormais diffusée chez(2.299,99 euros) et par la(2.299 euros ou 2.184,05 euros avec la carte du magasin). Attention au moment de commander votre exemplaire : les cadres sport ou mixte se distingue à peine, le dernier disposant d’une barre transversale qui descend un peu plus bas vers l’arrière.S’ajoute à cette sélection la draisienne J12 (99,99 euros), pour les jeunes enfants. Cette dernière n’est bien entendu pas électrifiée. Lesdebénéficieront d’un service de réparation sur rendez-vous grâce à un accord noué entre le groupeet Cyclofix, spécialiste de la maintenance pour les produits de micro-mobilité. A partir du 20 novembre, c’est-à-dire suffisamment tôt en amont des fêtes de Noël, leseLC01 et eT01 seront exposés au sein d’espaces dédiés dans une trentaine de magasins en France.









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire