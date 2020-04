Des triporteurs électriques à pile hydrogène pour Issy-les-Moulineaux

C’est dans le cadre du projet européen FCCP (Fuel Cell Cargo Pedelecs = Vélos cargos à pile combustible) que cette ville des Hauts-de-Seine exploitera de tels engins à partir de l’automne prochain et pendant toute l’année 2021. Au total, une flotte de 50 triporteurs électriques à PAC H2 se répartira dans les différentes villes sélectionnées pour ce projet. A côté de la commune française sont embarquées différents acteurs en Ecosse, Belgique, Allemagne, aux Pays-Bas, et au Luxembourg.



Jusqu’à 150 km d’autonomie



Avec jusqu’à 3 réservoirs pouvant contenir chacun 300 grammes d’hydrogène, les triporteurs du projet FCCP peuvent fonctionner pendant 10 heures en continu. Sur le terrain, l’autonomie disponible est d’environ 150 kilomètres. Les acteurs de ce programme estiment que, par rapport aux véhicules thermiques qu’ils vont remplacer, chaque vélo cargo permettra d’éviter de relâcher dans l’atmosphère par an 5,5 tonnes de CO2.



Expansion du commerce électronique



Cette expérimentation vise à recueillir un maximum de données qui seront exploitées afin de trouver une solution pour limiter les émissions de gaz à effet de serre issues du développement du commerce électronique. Les colis à livrer sont le plus souvent de tailles modestes compatibles avec l’usage de vélos cargos pour les acheminer sur les derniers kilomètres jusqu’à leurs destinataires.



PAC plutôt que pack



Des triporteurs électriques à batterie pourraient être utilisés, mais ils sont confrontés à des limites que les modèles à PAC H2 permettent de dépasser. Ainsi, avec les vélos cargos à hydrogène, le service est possible jusqu’à des températures de -20°C, avec une autonomie bien supérieure pour un équipement de mêmes dimensions plus léger, un délai très raccourci de l’ordre de quelques dizaines de secondes pour faire le plein en énergie, et une durée de vie de la pile H2 multipliée par 2 par rapport à une batterie lithium pour un investissement comparable.



Moins de retards de livraison



En remplaçant des utilitaires classiques, les triporteurs électriques permettront également de réduire les retards de livraison dus aux embouteillages. Sur une enveloppe totale de 8,49 millions d’euros consacrée au projet FCCP, l’Europe contribue à hauteur de 4,76 millions d’euros. L’expérimentation devrait déboucher sur une exploitation pérenne de ces engins et organisée dans un nombre croissant de villes en Europe.

Ajouter un commentaire