Des Mercedes eVito réfrigérés conçus avec le client HelloFresh

Mercedes indique avoir discuté avec une quarantaine de ses clients à travers le monde pour fournir une solution en transport propre de marchandises thermosensibles comme les médicaments et produits d’alimentation. Dans le cadre de cette démarche de co-création, le constructeur est allé jusqu’au bout du partenariat avec le fournisseur de paniers repas HelloFresh Benelux en produisant 7 exemplaires d’utilitaire électrique eVito équipés par Kerstner d’un système de maintien au frais.



3 modes de fonctionnement



Spécialiste des carrosseries frigorifiques, Kerstner a développé le système basse consommation (0,30 W/m²K) C106EA qui maintient au frais les produits alimentaires livrés par HelloFresh Benelux. Pour cette activité, 3 modes de fonctionnement sont disponibles. Lorsque le eVito est branché sur une prise ou une borne de recharge, le froid est conservé grâce à l’électricité du réseau. Quand l’utilitaire électrique roule, la batterie de traction fournit l’énergie nécessaire à cette opération. Dans les autres cas, c’est un pack tampon de relativement faible capacité énergétique qui assure cette fonction. De sorte que l’autonomie du véhicule est relativement préservée. Sur le terrain, Mercedes la situe entre 80 et 120 kilomètres. A comparer aux 100-150 communiqués par le constructeur pour un usage en situation réelle du fourgon eVito de base.



Collaborations tripartites



« Nos fourgons réfrigérés eVito sont un excellent exemple de la façon dont nous collaborons avec nos clients et les carrossiers pour développer des véhicules adaptés à un ensemble spécifique d’exigences et de cas d’utilisation », explique Christin Egermeier de Mercedes-Benz. Afin de parvenir au modèle définitif, le constructeur a suivi dans leurs tournées des livreurs de HelloFresh Benelux. Il s’agissait de mettre au jour les processus pouvant être optimisés.

Ajouter un commentaire