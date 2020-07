Delanchy reçoit le premier camion Renault D Z.E. de série









électrique 13 tonnes du même type, le groupe assure des livraisons à des horaires décalés. Ainsi, quotidiennement aux Halles de Lyon - Paul Bocuse où l’exploitation d’un véhicule silencieux pour le respect des riverains est important. « Grâce au prototype Renault Trucks D 100% électrique, nous avons pu tester et valider cette technologie, qui nous a apporté satisfaction tant au niveau de son utilisation que de son entretien. Nos collaborateurs et nos clients en sont tout aussi convaincus, c’est pourquoi le groupe Delanchy confirme son engagement dans l’électrique avec la commande du tout premier Renault Trucks D Z.E de série », explique Yannig Renault, directeur technique de l’entreprise cliente du constructeur depuis une cinquantaine d’années.



Made in France



Sorti des chaînes d’assemblage de l’usine de Blainville-sur-Orne, en périphérie de Caen (14), le tout-premier D Z.E. 16 tonnes intègre une flotte d’un milliers de véhicules, dont 340 porteurs exploités pour des opérations de distribution. Convaincu par le savoir-faire de Renault Trucks en matière de camion électrique, Delanchy hésite encore entre Paris ou la région lyonnaise pour l’affection de ce nouvel engin. Quel que soit le choix définitif, il assurera régulièrement des tournées d’environ 110 kilomètres. « Transporteur convaincu en matière d’électromobilité, nous avions à cœur de participer au développement d’une solution de livraison frigorifique zéro émission au cœur des villes », commente Yannig Renault.







50 heures d’assemblage



Renault Trucks a démarré l’assemblage en série de ses modèles électriques début mars dernier. Une cinquantaine d’heures sont nécessaires pour fabriquer le D Z.E. 16 tonnes dans un espace dédié de 1.800 m2. Renault Trucks prévoit que les véhicules électriques représenteront 10% de ses volumes de ventes à horizon 2025. Au choix du client, cet engin peut embarquer une batterie de 200 à 300 kWh de capacité énergétique, pour une autonomie réelle jusque 300 km. Via son connecteur Combo CCS, la recharge rapide dure de 1 à 2 heures, à une puissance maximale de 150 kW. A défaut, 12 heures sont suffisantes pour régénérer le pack en passant par une prise de type industriel 380 V 32 A en triphasé.



Primé en Allemagne



Même si je reste persuadé que la batterie et les poids lourds ne sont pas fait l’un pour l’autre pour des raisons très simples le poids et l’autonomie. L’hydrogène/électrique est bien plus efficient, d’ailleurs beaucoup de régions françaises l’adopte pour leurs cars, bennes à ordures, etc... en mutualisant la production d’hydrogène.

Mais ceci dit, je souhaite bon vent à cette production de camions Renault électrique qui sont en faite des Volvo pour que perdure le site de Caen et l’ensemble de son personnel...surtout actuellement!!



