DBT se positionne sur le marché des véhicules lourds électriques











Pour le nouveau Directeur Général du groupe, Alexandre Borgoltz : « Ce projet nous a permis d’accélérer notre positionnement sur le marché des camions, bennes, bus et utilitaires lourds qui est en pleine expansion dans les grandes métropoles mondiales. Actuellement, tous les appels d’offre pour les bus et camions imposent une motricité électrique. D’ici à 2021, nous visons 20% de ce nouveau marché complémentaire à nos autres activités de charge rapide 50 et 150 kW actuellement sur nos lignes de production. »







Une nouvelle station de charge



La nouvelle offre de charge proposée par DBT permettra d’accompagner de nouveaux clients dans l’adoption de véhicules industriels électriques qui joueront un rôle clé dans l’amélioration de la qualité de l’air en milieu urbain. Les véhicules lourds ont en effet aujourd’hui une activité particulièrement polluante et le nouveau chargeur DBT a été conçu dans l’optique d’accélérer la transition de la filière du véhicule industriel vers l’électrique. Ceci afin d’aller vers des villes plus durables, au bénéfice de la santé de leurs habitants. La nouvelle station de charge conçue par DBT est le résultat de l’évolution de son chargeur dédié aux véhicules légers commercialisé depuis septembre 2018.

L’évolution technique principale concerne le niveau de tension qui passera de 500 Volts maximum à 1000 Volts. De quoi permettre la recharge de véhicules lourds tout en restant compatible avec les véhicules présents sur le marché. Cette déclinaison du produit Ultra bénéficiera aussi d’une autre innovation : la faculté de recharger plusieurs véhicules Combo CCS simultanément. Par ailleurs, ce nouveau chargeur destiné aux véhicules de grande capacité sera le premier de la gamme DBT à disposer d’un module déporté permettant de séparer la gestion de la puissance de la partie interface avec l’utilisateur, dans le but de proposer un matériel plus compact et au design plus travaillé.







Un marché très prometteur



Le marché des infrastructures de recharge pour véhicules lourds s’annonce très prometteur car nombreux sont ceux qui aujourd‘hui poussent l’Europe à accélérer l’électrification du secteur des poids lourds grâce à laquelle elle pourrait réduire fortement les émissions de CO2, en particulier dans les zones urbaines puisque la moitié des poids-lourds circulant en Europe parcourent des distances inférieures à 300 kilomètres. Dans un récent rapport, l’ONG Transport & Environnement identifie 173 villes et zones urbaines où la mise en place d’infrastructures de recharge réservés aux poids-lourds serait prioritaire.

Répartis entre centre logistiques et les lieux publics, 40 000 chargeurs seraient nécessaires d’ici à 2030 pour un investissement total de 28 milliards d’euros. Dans le scénario le plus favorable envisagé dans ce rapport, 500 000 camions électriques pourraient être mis sur les routes d’ici à 2030, date à laquelle ils représenteraient 30% des ventes du segment. Même si les deux autres scénarios envisagés sont moins optimistes, de 15 à 25 000 chargeurs seraient tout de même nécessaires. Par ailleurs, il est probable que dans son plan de relance, l’Union européenne va encourager les transporteurs à verdir leurs flottes. Mais pour qu’ils adoptent les camions électriques, il sera indispensable de développer les infrastructures de recharge pour les véhicules lourds. Une évolution dont le groupe DBT compte bien profiter.





Commentaires

Les véhicules lourds électriques ne devraient pas se structurer sur l’architecture grosse batterie de traction très lourde(pénalisant le PTR), mais sur l’architecture PAC + petite batterie tampon et/ou super-condensateurs.



Les PL à moteurs thermiques ne sont pas non plus à mettre au rancard, ils peuvent fonctionner au biogaz ou à l’éthanol...



