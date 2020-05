ConnectBike Deliver-E + : Vélo électrique pour la restauration livrée

Ce sont 2.500 exemplaires du Deliver-E + qui seront mis en service progressivement à partir de juillet prochain. Développé par Giant Benelux et ConnectBike pour une utilisation intensive, avec l’aide de professionnels de la restauration livrée tels Domino’s Pizza, De Beren et Takeaway, ce vélo à assistance électrique sera proposé avec un ensemble de services qui se veut des plus complets : financement, assurance, maintenance, assistance routière, réparation rapide, serrure numérique, et outil de gestion pour les flottes.



Réponse à un manque



« Lors de conversations avec plusieurs chaînes de restaurants, il nous est apparu clairement qu’elles aimeraient beaucoup remplacer toutes les voitures et tous les scooters pour des alternatives plus propres, mais que les vélos électriques utilisés sont souvent devenus défectueux en raison d’une utilisation intensive» , justifie Kenneth Erselina, co-fondateur de ConnectBike, qui est satisfait d’avoir pu, à travers le Deliver-E +, et avec ses partenaires, relever un défi.



En phase expérimentale



ConnectBike est actuellement en train d’appliquer à son nouveau modèle de deux-roues pour les professionnels une série de tests en situations réelles. Les enseignes associées à ce programme disposent pendant 2 à 4 semaines d’une petite flotte de VAE Deliver-E +. Les vélos sont fournis avec 2 supports, l’un à l’avant et l’autre arrière, pouvant accueillir chacun un caisson pour embarquer les plats à livrer. De part et d’autre de la roue arrière, un panneau qui sert de pare-boue mais aussi à reprendre le logo de l’entreprise qui exploite l’engin. Par défaut, le Deliver-E + est disponible en blanc ou en noir. Mais pour un nombre important d’unités, il peut recevoir à la demande toutes les couleurs du nuancier allemand RAL.



Robuste



Directeur de Giant Benelux, Willem Buitenhuis se réjouit : « Nous sommes très fiers de la manière dont ce projet est né et bien sûr du résultat : ce vélo est extrêmement robuste mais en même temps très élégant ». Le Deliver-E + dispose d’un cadre renforcé en aluminium, d’une transmission par courroie à faible entretien, d’un moteur central puissant et silencieux, d’une batterie durable et sûre, de pneus extra larges et de freins à disque hydrauliques qui fonctionnent bien dans toutes les conditions météorologiques. Ce cocktail d’efficacité réduit considérablement les coûts de maintenance et la dépréciation de ce vélo électrique quand l’heure de la revente sera venue.



Premiers retours très positifs



Le Deliver-E + semble enthousiasmer les professionnels qui ont déjà eu l’occasion de le tester. Ils mettent en particulier 3 points en avant : une autonomie bien plus importante qu’avec les vélos à assistance électrique classiques, un moteur plus puissant qui procure de bonnes accélérations, et un système de freins à double disque efficace même sur les routes humides.

