Champagne en automne avec eccity

Jusqu’au 21 décembre 2020, pour tout acquisition ou location longue durée (LLD) d’un scooter électrique eccity50, 125, 125+ et eccity model3, bénéficiez pour 1 euro de plus du pack automne 2020 qui comprend :

- couleur champagne (valeur 190 euros),

- top case 26L champagne (90 euros)

- parebrise XL (180 euros)

- casque demi-jet (99 euros)

- gants hiver noirs homologués (59 euros)

- poignées chauffantes (159 euros)

- tablier fixé (190 euros)

- manchons ou pare-mains (89 euros).



Soit 1.056 euros d’avantages client ! Et encore 900 euros supplémentaires de bonus écologique 2020 directement déduit de votre facture.



Cette offre est exclusivement réservée aux particuliers, artisans, professions libérales et TPE en France Métropolitaine.



Cliquez ici pour demander une offre personnalisée.







Pour les pros



Eccity motocycles confirme une nouvelle fois sa volonté d’apporter aux professionnels des solutions à la fois écologiques, pertinentes et innovantes. Eccity complète sa gamme en lançant une nouveauté directement issue d’eccity model3 lancé en début d’année : eccity cargo3. Equipé d’une plateforme robuste conçue « in house », largement dimensionnée et positionnée en contrebas de l’assise du conducteur, eccity cargo3 permet d’embarquer des volumes aux dimensions étonnantes, tout en préservant parfaitement le comportement du véhicule et l’aisance du conducteur dans ses manœuvres et ses contrôles (ex. parfaite visibilité en rétro-vision). Les possibilités qu’offre eccity cargo3 sont directement liées à l’architecture trois roues et son étonnante stabilité, rassurante pour son conducteur : travailler en eccity cargo3 est devenu un plaisir dans des conditions de sécurité optimales.



Pour plus d'information



Eccity Motocycles

Christophe Cornillon

47, route de la Marigarde,

Zone industrielle du carré

06130 GRASSE



Tel : 04.22.13.01.89

Mail :

Site :



