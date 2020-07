Carte grise : Effectuez vos démarches en ligne !













Des explications claires



L’avantage premier de passer par un service en ligne sérieux est d’avoir facilement à sa portée des explications claires et précises, adaptées à un public très large. Un exemple ? En voici un. Seuls quelques utilisateurs d’anciens modèles de véhicules électriques seraient concernés, mais l’information est bonne à savoir à l’avance pour ne pas être surpris : toute demande de duplicata (vol, perte, détérioration) entraîne un passage au nouveau système d’immatriculation si le véhicule concerné dispose encore d’une plaque de type « 123 ABC 75 ». Une particularité bien mise en avant par le site



Petite histoire de la carte grise



Pour qui aura du temps devant soi, découvrir l’histoire de l’évolution de la carte grise a son intérêt. Mise à l’heure de l’Union européenne en 2004, à la suite d’une directive de 1999, pour faciliter la lecture des informations par les forces de l’ordre de tous les pays de l’UE, le bout de carton ne représente pas un titre de propriété. Pour exemple, même avec un certificat d’immatriculation à votre nom, un véhicule ne vous appartient vraiment que lorsque les mensualités ont toutes bien été payées, si un crédit a été contracter pour acquérir l’engin. En 2009, avec le passage au nouveau système, les particuliers peuvent exploiter Internet afin d’intervenir sur leur certification d’immatriculation.



Accompagnement personnalisé



Carte-Grise.org met à la disposition des automobilistes une assistance personnalisée afin de répondre aux besoins spécifiques de chacun. Cet intermédiaire agréé contrôlera avant présentation aux instances officielles que le dossier à transmettre est complet. Ce qui évitera des retards susceptibles de se transformer en contraintes financières. Pour exemple et rappel, le délai d'un mois pour faire enregistrer sa nouvelle voiture achetée d'occasion est toujours en vigueur. Le dépasser est passible d'une amende. Avec Carte-Grise.org, un accusé d'enregistrement ou un certificat d'immatriculation provisoire sera rapidement fourni, permettant de rattraper au mieux la situation. Quoi qu'il en soit, un simulateur est proposé pour calculer à l'avance le coût de la démarche en fonction de son lieu de résidence, du motif de la demande, et du véhicule lui-même. A noter que ce prestataire propose une partie actualités de l'automobiliste en rapport avec les services qu'il délivre.









