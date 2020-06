Bornes de recharge : amélioration en vue à Strasbourg











Engie Solutions et Freshmile, qui auront donc la charge d’organiser et de gérer le déploiement de ces bornes de recharge, envisagent en effet de l’achever seulement à la fin du premier semestre 2022. Encore faut-il que ce déploiement se passe mieux que celui qui était programmé lors d’un premier projet, annoncé en septembre 2018, qui prévoyait l’installation de 250 bornes de recharge par Bouygues et Electricité de Strasbourg. Un projet qui n’a jamais vu le jour car mal ficelé et associant deux investisseurs concurrents.







150 nouveaux points de charge d’ici l’été 2022



Aujourd’hui, Engie Solutions et Freshmile ont la charge de redresser la situation peu reluisante d’une ville, pourtant pionnière de l’électromobilité en 2010, qui ne compte qu’une cinquantaine de points de charge dont bon nombre ne fonctionnent plus. Les deux partenaires ont prévu dans un premier temps de déployer, d’ici à l’été 2022, 150 points de charge dans la capitale alsacienne. Des bornes de plusieurs types prévus pour une charge normale, rapide ou à très haute puissance afin de couvrir à la fois les besoins du stationnement résidentiel et ceux liés à la recharge en itinérance.

Les bornes installées par Engie Solutions seront donc accessibles aussi bien à des abonnés, via le Pass ou l’application mobile proposée par Freshmile, qu’aux utilisateurs occasionnels qui pourront se recharger à la demande par l’intermédiaire de leur smartphone. Les tarifs ne sont pas encore fixés, mais ils seront calculés en fonction de deux grands facteurs : l’énergie consommée et la durée d’utilisation. Bénéficiant d’une autorisation d’occupation du domaine public pour une période de 15 ans, Engie Solutions et Freshmile auront la responsabilité de sélectionner les emplacements les mieux adaptés, en fonction du nombre d’utilisateurs et de la vitesse de charge. Une clause de la convention signée stipule même qu’une borne trop peu utilisée durant un an devra être déplacée.







Faire de Strasbourg une référence en matière de mobilité électrique



Si le projet retenu prévoit dans un premier temps l’installation de 150 points de charge, c’est à terme un potentiel de 1 000 points de charge qui a été identifié selon Engie Solutions. Les Strasbourgeois pourraient en bénéficier au fur et à mesure de la croissance du parc de véhicules électrique de l’agglomération. De son côté Arnaud Mora, le Président de Freshmile dont le siège est implanté sur le territoire de l’Eurométropole, se dit très heureux d’avoir remporté ce projet et a particulièrement à cœur de contribuer activement à ce que Strasbourg devienne une métropole européenne de référence en matière de mobilité électrique.

Pour ce faire, Freshmile compte y déployer des solutions innovantes qui feront de ce territoire une véritable vitrine en termes de technologies et de services. Ayant pour actionnaire de référence le groupe Caisse des Dépôts, Freshmile est un opérateur majeur de charge pour véhicule électrique. Il exploite aujourd’hui plus de 6 000 points de charge en France et en Allemagne pour le compte de collectivités, de commerces, d’entreprises et de copropriétés. Son ancrage local et son expertise devraient lui permettre d’accompagner de manière efficiente la volonté de l’Eurométropole de Strasbourg de faire de la mobilité électrique un puissant levier au service des déplacements plus vertueux.





