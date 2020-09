BMW présente son livre blanc sur les Français et la Mobilité









« Français & Mobilités, quelles solutions crédible pour demain ? ». Le fruit d’une grande consultation ayant associé des citoyens et des experts, à la suite d’une vaste étude menée fin 2019 par l’institut Odoxa qui a interrogé plus de 3 000 Français. Ce livre blanc digital (https://www.francaisetmobilités.fr) révèle les données chiffrées des études exclusives et donne également la parole à plusieurs experts qui ont réagi aux idées suggérées par les français.

Dénommée « Perspectives », la première partie de l’ouvrage vise à mieux cerner les variables qui ont forgé la mobilité en France telle que nous la connaissons aujourd’hui, tandis que la seconde partie intitulée « Prospectives » s’intéresse dans le détail aux futurs scénarios possibles et aux solutions crédibles plébiscitées. L’enquête d’Odoxa ayant été complétée par une consultation de panels de français représentatifs de chaque typologie de mobilité, qui ont été interrogés en ligne pendant plusieurs jours sur leur relation quotidienne à la mobilité.







Les enseignements du Livre Blanc



Le Livre blanc montre tout d’abord que la mobilité est une impérieuse nécessité pour des Français qui ne sont pas tous égaux face à l’offre (54% des habitants des zones rurales n’ont pas d’arrêt de bus à moins de dix minutes de chez eux), et que le futur de la mobilité individuelle ne pourra s’inventer sans la voiture (47% des Français l’utilisent au quotidien et 87% la voient comme une nécessité). Pour autant, l’impact environnemental des déplacements est devenu un sujet de préoccupation pour 94% des Français et même prioritaire pour 39% d’entre eux. L’automobile doit donc nécessairement évoluer pour réduire son impact sur la planète, mais aussi son poids budgétaire.

Autre enseignement majeur, les solutions trop futuristes ne sont pas plébiscitées car souvent trop « techniques » pour la plupart des Français. Ces derniers ne veulent pas que l’attention soit détournée de leurs enjeux pratiques qui impactent leur quotidien au profit de solutions qui « font rêver ». Par ailleurs, l’étude a révélé qu’une grande part des solutions considérées d’avenir par les Français existe déjà mais ils ne les connaissent pas. Les constructeurs sont donc invités à réagir, ce dont a bien conscience le Président du Directoire de BMW Group France, Vincent Salimon pour qui : « Nous devons mieux diffuser l’offre existante tout en accélérant avec les pouvoirs publics pour que celle de demain réponde aux attentes de nos concitoyens ».







La réaction des constructeurs



Lors de la présentation de ce livre blanc, les constructeurs ont pu donner leur sentiment sur les attentes des Français en matière de mobilité puisque Luc Chatel (Président de la Plateforme Automobile qui rassemble l’ensemble de la filière automobile en France) était invité à réagir sur la situation actuelle du secteur confronté à une profonde mutation. Une mutation qu’il envisage avec confiance car pour l’ancien ministre : « Nous sommes revenus à l’époque des pionniers, mais la force de l’automobile a toujours été d’innover et d’être en avance sur son temps ». Il considère que le rôle des industriels, qui vont à l’avenir vendre des minutes de transport quel que soit le mode de transport, sera d’apporter des solutions inventives pour aller vers une mobilité durable, combinée et partagée.

Par la voix de l’un des membres de son Directoire, Nicolas Peter, BMW Group a aussi profité de l’occasion pour confirmer son engagement à aller vers une mobilité verte. Pour cela, le groupe allemand compte investir 30 milliards d’euros d’ici 2025 dans les secteurs et les technologies d’avenir : les véhicules autonomes, la connectivité ou encore les motorisations électriques, qu’il s’agisse des voitures électriques alimentées par batteries ou des voitures à hydrogène équipés d’une pile à combustible. Une politique qui s’accompagnera d’une stratégie produit extrêmement diversifiée, qui comprend une offre croissante de solutions d’électromobilité.



Commentaires

Une étude commanditée par un constructeur de voitures ne peut qu’être biaisée et ne va surtout pas conclure que la mobilité de demain est envisageable sans voiture.

C’est comme si on demandait à un activiste de l’autosolisme si il peut faire autrement. Il va sortir une multitude de raisons pour la plupart de mauvaise foi pour justifier de prendre sa bagnole tout seul dedans.



