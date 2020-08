Bientôt une pompe à chaleur dans les Tesla Model 3 ?









coffre avent de cette voiture électrique américaine.



Comme sur le Model Y



Des automobilistes canadiens ont remarqué que les dernières Tesla Model 3 produites disposent d’un coffre avant calqué sur celui du SUV dérivé - le Model Y. On trouve sur ce dernier une pompe à chaleur qui justifie des dimensions moins généreuses pour le coffre avant. Il n’en fallait pas plus aux rédacteurs du média Web canadien pour envisager la prochaine adoption d’une PAC sur la petite berline. Cet équipement permettrait de gagner quelques dizaines de kilomètres d’autonomie en hiver en exploitant les colories autrement perdues à perte plutôt que de pomper plus ou moins lourdement sur la batterie de traction.



Pas de modification pour rien



Le scénario de DriveTeslaCanada.ca s'appuie sur le fait que Tesla ne fait jamais de modification pour rien sur ses voitures électriques. Mais on pourrait imaginer d'autres raisons à la nouvelle forme du coffre avant de la Model 3. Ainsi, par exemple, le choix d'uniformiser des pièces et processus qui seront communs aux 2 modèles. Cette volonté d'un partage maximal des éléments pour ces 2 voitures était une des volontés d'Elon Musk déjà en amont du lancement du Model Y, afin d'alléger les coûts de production. A ce jour, les nouvelles Model 3 n'embarquent toujours pas de pompe à chaleur.









