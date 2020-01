B.E. Green conserve la traverse Brancion-Commerce (Paris)









Cars Dominique / B.E. Green, la concession d’exploitation de la ligne de bus Brancion-Commerce circonscrite au 15e arrondissement de Paris arrive à échéance. Elle est renouvelée pour la tranche du 1er février 2020 au 31 décembre 2024 avec une répartition des rôles tripartite : les Cars Dominique pour l’exploitation, sa filiale spécialisée dans l’écomobilité B.E. Green pour la fourniture des minibus électriques 22 places, et l’opérateur Keolis pour la mise en place d’une nouvelle plateforme connectée d’informations à destination des voyageurs.



28 arrêts



Depuis sa création, cette ligne est parcourue par des bus 100% électriques. Elle revêt un symbole, puisque c’est la première du territoire à avoir été confiée à un autre opérateur que la RATP. Longue de 8 kilomètres, cette traverse a été initialement ponctuée de 28 arrêts entre l’Institut Pasteur au Nord et le parc Georges-Brassens au Sud. Ne débordant pas du 15e arrondissement de Paris, elle dessert aussi sa mairie, sa médiathèque et différentes écoles du territoire. Cette ligne de bus parisienne originale est active toute l’année du lundi au dimanche.







Des Zeus aux Karsan



Adhérent à l’Avem, B.E. Green a choisi au lancement de la ligne des minibus électriques Zeus compatibles avec le transport de personnes à mobilité réduite, éventuellement en fauteuil roulant. Un défibrillateur équipe également les 3 engins qui seront prochainement remplacés par des modèles Jest EV de même format et toujours électriques produits par Karsan en Turquie. Sous la plateforme qui supporte les voyageurs, ces minibus sont chacun propulsés par une motorisation empruntée à la BMW i3. Le moteur d’une puissance crête de 125 kW, pour un couple de 290 Nm au maximum, permet de gravir des côtes jusqu’à 25%. Pour l’alimenter, 2 packs de batterie pour une capacité énergétique totale de 88 kWh. De quoi doter les engins d’une autonomie d’environ 200 kilomètres.



Depuis avril



B.E. Green accueille dans sa flotte de bus électriques des Karsan Jest EV depuis avril 2019, dotés d’une empreinte au sol de 5,8 x 2,4 mètres. En presque 1 an, l’entreprise a largement eu le temps de valider le fonctionnement de ces minibus de 22 places qui ont ouvert la voie de la mobilité électrique au constructeur représenté en France par HCI (Hervouet Corporate Industry). La reconduction de la concession de la traverse Brancion-Commerce à Cars Dominique / B.E. Green démontre une nouvelle fois tout le sérieux de ces entreprises mère/filiale dans l’exploitation de lignes régulières desservies par des engins électriques de transport en commun de différentes tailles. Président des Cars Dominique, Patrick Mignucci se réjouit du « savoir-faire acquis par l’entreprise en matière de desserte fine des territoires ».



Attribuée depuis sa création en 2013 à, la concession d’exploitation de la ligne deBrancion-Commerce circonscrite au 15e arrondissement dearrive à échéance. Elle est renouvelée pour la tranche du 1er février 2020 au 31 décembre 2024 avec une répartition des rôles tripartite : lespour l’exploitation, sa filiale spécialisée dans l’écomobilitépour la fourniture des22 places, et l’opérateur Keolis pour la mise en place d’une nouvelle plateforme connectée d’informations à destination des voyageurs.Depuis sa création, cette ligne est parcourue par des100%. Elle revêt un symbole, puisque c’est la première du territoire à avoir été confiée à un autre opérateur que la RATP. Longue de 8 kilomètres, cette traverse a été initialement ponctuée de 28 arrêts entre l’Institut Pasteur au Nord et le parc Georges-Brassens au Sud. Ne débordant pas du 15e arrondissement de, elle dessert aussi sa mairie, sa médiathèque et différentes écoles du territoire. Cette ligne deparisienne originale est active toute l’année du lundi au dimanche.Adhérent à l’Avem,a choisi au lancement de la ligne desZeus compatibles avec le transport de personnes à mobilité réduite, éventuellement en fauteuil roulant. Un défibrillateur équipe également les 3 engins qui seront prochainement remplacés par des modèles Jest EV de même format et toujours électriques produits par Karsan en Turquie. Sous la plateforme qui supporte les voyageurs, cessont chacun propulsés par une motorisation empruntée à la BMW i3. Le moteur d’une puissance crête de 125 kW, pour un couple de 290 Nm au maximum, permet de gravir des côtes jusqu’à 25%. Pour l’alimenter, 2 packs de batterie pour une capacité énergétique totale de 88 kWh. De quoi doter les engins d’une autonomie d’environ 200 kilomètres.accueille dans sa flotte dedes Karsan Jest EV depuis avril 2019, dotés d’une empreinte au sol de 5,8 x 2,4 mètres. En presque 1 an, l’entreprise a largement eu le temps de valider le fonctionnement de cesde 22 places qui ont ouvert la voie de la mobilitéau constructeur représenté en France par HCI (Hervouet Corporate Industry). La reconduction de la concession de la traverse Brancion-Commerce àdémontre une nouvelle fois tout le sérieux de ces entreprises mère/filiale dans l’exploitation de lignes régulières desservies par des enginsde transport en commun de différentes tailles. Président des, Patrick Mignucci se réjouit du





Pour plus d'information



B.E. green



55, rue Tabuteau

78530 BUC



Tel : 01.39.07.14.75

Mail :

Site :



55, rue Tabuteau78530 BUCTel : 01.39.07.14.75Mail : contact@b-e-green.com Site : http://www.b-e-green.com









Commentaires

J’aime ce format de bus car les personnes transportées hésitent moins à discuter entre elles ou à s’adresser à nous. Perso, j’ai conduit des Bluebus pendant plusieurs années. Ca change des 12 m.



Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire