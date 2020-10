Autonomy 2020, un salon 100% digital et entièrement gratuit











Cette année encore, l’objectif du salon Autonomy est de promouvoir la transition vers une mobilité intelligente et durable en créant des passerelles entre les entreprises innovantes, créatrices de solutions de mobilité adaptées aux enjeux contemporains, et les décideurs publics et privés du monde entier, à même d’adopter et de mettre en place ces solutions. Ces interactions se feront cette année via une plateforme web sur laquelle tous les participants se retrouveront pendant deux jours pour découvrir, échanger et « networker » via des outils numériques : live chat, vidéoconférences, webinaires, brochures digitalisées…







Une édition axée sur 7 thématiques sectorielles



7 secteurs seront à l’honneur au cours de cette édition 2020. Les deux premiers sont ceux de la micromobilité et de la mobilité active d’une part et de la mobilité partagée d’autre part. Il s’agit là de favoriser la forme de mobilité la plus saine, la plus propre et la plus économique en ville mais aussi de proposer de nouveaux services de mobilité partagée pour compléter l’offre de transports en commun. Autre secteur mis en lumière, celui des solutions de MaaS (Mobility as a Service), de billetterie et de paiement. Un domaine dans lequel des entreprises comme SAP sont susceptibles de fournir en temps réel des informations précises permettant aux villes intelligentes du futur de résoudre des défis difficiles et de transformer la mobilité urbaine en un service public.

Une transformation qui passera aussi par le développement d’une mobilité intelligente et autonome grâce à l’intelligence artificielle et aux technologies de pointe, autre secteur à l’honneur au sein d’Autonomy 2020. Le salon mettra également l’accent sur la gestion de flotte et les plans de mobilité multimodaux en entreprise, mais aussi sur les infrastructures au service de la ville intelligente. Des infrastructures capables d’accueillir les nouvelles motorisations (Electrique, GNV, Hydrogène) et de préparer l’arrivée des véhicules autonomes. Enfin, le dernier secteur mis en avant sera celui de la logistique urbaine du dernier kilomètre. Une logistique cherchant à réduire l’impact environnemental du transport de marchandises tout en accompagnant la croissance des besoins de livraison en milieu urbain.







Une plateforme virtuelle de Business Meetings



Même si son fonctionnement sera un peu particulier cette année, Autonomy reste une plateforme B2B/B2G rassemblant la plupart des acteurs d’une mobilité plus durable et plus intelligente. De nombreux innovateurs, startups et grands groupes seront ainsi présents de manière virtuelle pour promouvoir leurs solutions auprès d’opérateurs de transport, d’élus, de villes, de gestionnaires de flottes et d’investisseurs. Les deux sessions seront d’ailleurs ouvertes le 4 novembre par la Présidente de la Région Île-de-France Valérie Pécresse et le 5 novembre par le Ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari.

Une plateforme virtuelle de Business Meetings permet d’ores et déjà aux décideurs publics et privés de planifier et d’optimiser leurs rendez-vous avant et pendant l’événement, tandis que les exposants présenteront leurs innovations sur des stands digitaux interactifs accessibles depuis les 5 continents. Parmi ces innovations, citons par exemple la dernière version de la Wallbox Pulse WB-AC de Lafon qui accueille les nouvelles technologies intelligentes du secteur telles que le compteur MID qui permet de pouvoir facturer l’électricité en mesurant les kWh consommés par les véhicules et non plus seulement du temps de charge.







50 Conférences interactives



L’édition 2020 d’Autonomy proposera en direct une cinquantaine de conférences virtuelles et interactives auxquelles participeront près de 150 décideurs publics et privés de 70 pays. Un programme intitulé « Industry Talks » qui comprend également « Get Our Cities Moving » plus spécialement destiné aux villes et aux pouvoirs publics. Ces conférences couvriront toutes les thématiques sectorielles autour desquelles le salon est articulé cette année. Particulièrement de circonstance, la première d’entre elles s’interrogera sur à quoi ressemblera la mobilité urbaine après le Covid ?

Parmi les nombreuses autres conférences, citons celle avec la participation de l’ADEME sur le soutien à la mobilité inclusive dans les stratégies de mobilité territoriale. La mobilité étant un facteur clé d’insertion et d’accès à l’emploi surtout lorsque l’on sait que 7 millions de personnes en âge de travailler peuvent être touchés par des problèmes de mobilité. Autre sujet abordé : la transition vers les véhicules électriques avec des conseils pour développer une infrastructure de recharge dans les villes. Un groupe d’experts parmi lesquels un responsable de la division eMobilité du Groupe EDF fournira des perspectives sur la manière dont les villes peuvent garantir la construction réussie d’une infrastructure publique de recharge de VE.







Un baromètre sur l’acceptabilité du véhicule autonome



Autonomy 2020 sera également le théâtre de l’annonce des résultats de la 1ère édition du baromètre sur l’acceptabilité du véhicule autonome par les Français. Aujourd’hui, la mobilité est étroitement liée aux problématiques d’emploi, d’accompagnement des personnes les plus fragiles et de désenclavement des territoires. Si demain, le véhicule autonome permet de redonner de la mobilité à ceux qui en sont privés, de moins peser sur l’environnement et de remettre de l’activité dans les centres villes, alors ce sera une réelle avancée pour la société.

Néanmoins, le développement du véhicule autonome pose encore de nombreuses questions : Quelle est la perception et la compréhension du véhicule autonome dans le quotidien des français ? Quels usages projetés, avantages et inconvénients ? Quel degré de confiance face à ce mode de déplacement ? La pandémie va-t-elle freiner ou accélérer son adoption ? Pour répondre à ces questions, la Macif et l’institut VEDECOM se sont associés pour lancer un baromètre sur l’acceptabilité du véhicule autonome. Ses premiers résultats ainsi que les enseignements de cette grande enquête auprès des Français seront présentés lors d’une conférence de presse le 4 novembre.



Pour plus d'information



Autonomy



10 rue de Penthièvre

75008 PARIS



Tel : 01 40 03 08 61

Mail :

Site :



Bonjour,

Je propose à tous les industriels des véhicules électriques de venir investir au Maroc qui est un pont important pour l’exportation vers les pays d’Afrique.



