Arrivée du premier bus Karsan Atak électrique chez B.E. Green









Malgré la crise sans précédent que vit le transport public, Autocars Dominique et sa filiale verte B.E. Green réceptionnent le 1er Atak électrique produit par le constructeur Karsan et commercialisé par HCI. La croissance verte continue et la première génération du segment des véhicules propres commence à être remplacée par des véhicules à moteur électrique dernière génération. Cette mutation donne ainsi naissance au marché de l’occasion des véhicules propres avec les premiers véhicules électriques d’occasion. Le « monde d’après » est déjà là !



Excellentes performances



Destiné à remplacer un véhicule électrique ancienne génération sur l’Ile de Ré, le midi bus Atak 100% électrique a été choisi par B.E. Green pour ses excellentes performances : son moteur électrique TM4 à haute performance lui fournit une puissance de 230 kW et un couple de 2.400 Nm, ce qui l’amène à gravir sans aucune difficulté des pentes jusqu’à 24%. Ses packs batteries 220 kWh lui garantissent une autonomie qui atteint 300 km dans les meilleures conditions (essai SORT). Grâce au savoir-faire industriel de Karan, qui a choisi BMW comme partenaire pour électrifier Atak électrique, la technologie renforce le confort du passager, mais aussi le plaisir de conduite.



Agile



Un petit gabarit (8,30 m) et une conception, dont l’allure exprime l’agilité du véhicule, confèrent à Atak électrique un design séduisant qui s’intègre parfaitement à l’environnement, que ce véhicule propre par excellence contribue à préserver grâce à son niveau zéro émission. Complètement silencieux et très accessible à tous les passagers grâce à son accès PMR, Atak électrique assure à ses 52 passagers (22 assis et 29 debout avec 1 UFR) des déplacements

complètement respectueux de l’environnement, sans aucune émission polluante, ni sonore, pour découvrir la ville autrement.



Au cœur des villes



B.E. Green et HCI ont à coeur d’amener l’électromobilité au cœur des villes et des territoires soucieux d’une mobilité toujours plus verte, afin de répondre aux enjeux de la transition énergétique et de favoriser l’accès à un transport collectif propre.



A propos de B.E. Green



Spécialiste du marché du transport de voyageurs depuis 1971, Autocars Dominique assure le transport pour le compte de nombreuses collectivités, écoles, entreprises et associations. Forte de cette longue expérience, Autocars Dominique compte parmi ses plus fidèles clients de nombreuses collectivités, et assure ainsi l’ensemble des prestations de transport requis dans le cadre des marchés : lignes urbaines, transport scolaire et périscolaire, sorties à la journée ou ½ journée, transferts gares et aéroports. En 2009, consciente des enjeux environnementaux qui se profilaient à l’horizon, Autocars Dominique acquit alors le tout premier minibus 100% électrique homologué en France. Son audace visionnaire donnait le jour à sa filiale verte B.E. Green, premier loueur multimarque de bus, minibus et autocars 100% électriques en France et en Europe. Autocars Dominique devint alors le 1er exploitant en France à proposer un transport collectif propre et remporta son premier marché avec le Ministère de la Santé. Le savoir-faire acquis depuis de nombreuses années a permis à Autocars Dominique de remporter l’appel d’offres de la Mairie de Paris pour la ligne de la traverse Brancion-Commerce qu’elle exploite avec 6 minibus 100% électriques, depuis Octobre 2013. Les solutions d’éco-mobilité B.E. Green répondent parfaitement aux exigences de mobilité urbaine des collectivités qui souhaitent affirmer leur engagement responsable en matière de développement durable. De nombreux clients et opérateurs, dont Kéolis, Axa, Microsoft, Sanofi, le groupe Safran, CA Consumer Finances, Mairie de Paris, Bouygues s’appuient aujourd’hui sur les compétences de B.E. Green en matière de transition énergétique.



A propos de HCI



Dans un contexte d’importance accrue des enjeux environnementaux, la transition énergétique prend tout son sens pour HCI et Karsan. Le 20 juin 2019 à Paris, la société Karsan était entrée au capital de HCI à hauteur de 50%. Ce solide partenariat permet à HCI d’aborder sereinement le challenge que représente la transition énergétique sur le marché de la navette urbaine et du bus de petit gabarit dans sa version électrique en complément de la gamme thermique déjà commercialisée depuis plus de 3 ans. Sans émission carbone, ni nuisance sonore, les mini- et midi- bus électriques Karsan révolutionnent la mobilité avec une extrême maniabilité et une grande facilité de conduite qui optimisent le confort passager. Les chaînes de traction électriques i BMW qui les équipent leur garantissent fiabilité et performance. Très à l’écoute de sa clientèle, HCI s’efforce de lui proposer des produits innovants d’une qualité irréprochable pour garantir un confort optimal au passager et un plaisir de conduite inégalé aux conducteurs dans des véhicules particulièrement performants, très maniables et à très faible impact écologique. HCI devient par ailleurs la plateforme européenne en pièces de rechange de la marque Karsan. Avec cette nouvelle mission, qui valorise son expertise dans le secteur des véhicules mini et midi et son savoir-faire en après-vente, HCI prouve, s’il en est besoin, sa capacité à traiter d’importants volumes d’affaires en vente comme en après-vente.





Pour plus d'information



B.E. green



55, rue Tabuteau78530 BUCTel : 01.39.07.14.75Mail : contact@b-e-green.com Site : http://www.b-e-green.com









Commentaires

Que d’aberrations dans ce communiqué! On retrouve tous les clichés: zéro émissions; respectueux de l’environnement; aucune émission polluante, ni sonore; sans émission carbone...

Croire que cela va résoudre la pollution environnementale, je trouve cela inquiétant...





cela me rappelle, dans le domaine de la santé: "votre taux de cholestérol est trop haut". Résultat: 6 millions de français sous statines, victimes d’accidents cardiaques avec souvent à la clé le décès.

Et maintenant le port du masque, inutile dans le cas du Covid (c’est marqué sur les boîtes de masques), mais qui, s’il est porté trop longtemps(comme le personnel soignant par exemple), va produire ou aggraver des pathologies respiratoires...



