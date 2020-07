Aide de 200 euros à Plancoët pour l’achat d’un vélo électrique neuf













VAE. Connue pour son eau minérale, la modeste commune costarmoricaine (un peu plus de 3.000 habitants) détonne un peu en s’invitant sur la liste.



Qualité de l’air



« La ville de Plancoët est consciente des enjeux liés à la qualité de l’air et accorde une attention particulière à la mobilité et aux déplacements doux » : Tels sont les propos du maire, Patrick Barraux, « Nous avons privilégié le vélo à assistance électrique car il est praticable par tous, quelle que soit sa condition physique », a justifié l’édile.



10% + 10%



L'aide attribuée par la municipalité bretonne est plafonnée à 200 euros ou 10% du prix d'achat du vélo à assistance électrique. Selon le maire, le marchand de cycle local offrirait de son côté aux Plancoëtins une réduction de 10%, permettant de rendre encore plus accessible ces deux-roues branchés.









