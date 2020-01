Achetez un bus électrique BYD et louez les batteries !









C’est ce que propose le constructeur chinois à ses clients américains à travers un programme inédit lancé conjointement avec un établissement financier : Generate Capital.



Alléger le coût d’acquisition



Si les premières formules de location de batteries pour les Renault Z.E. démarrent en dessous des 100 euros, à combien peuvent commencer celles pour des bus électriques ? BYD l’indique très clairement sur son support commercial : 4.900 dollars. Soit un peu plus de 4.400 euros à verser chaque mois par véhicule. L’offre s’adresse aux établissements publics et privés.



BYD se répand dans le monde



Afin de percer aux 4 coins du monde, BYD a fait le choix d’ouvrir des usines aussi en dehors de la Chine. Ainsi aux Etats-Unis, au Canada et en Europe. Imaginant un peu tout ce qui pourrait séduire ses prospects, le constructeur ne se contente pas d’étendre toujours davantage la palette de ses bus électriques qui compte, par exemple, des modèles articulés ou à 2 étages. Il recherche aussi les formules les plus souples d’acquisition.









