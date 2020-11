ABC Companies et Lightning eMotors s’allient pour le rétrofit d’autocars













Le premier exemplaire d’autocar diesel converti à l’électrique par les 2 partenaires entrera en service ce mois-ci dans la région de San Francisco. Il s’agit d’un modèle T2145 de Van Hool mis en circulation en 2012. Des cars et bus d’autres marques suivront, déjà en cours de transformation.



Faciliter le passage des autocaristes à l’électrique



Spécialiste en solutions complètes d’électrification des utilitaires et poids lourds, Lightning eMotors fournira les kits de conversion qui seront mis en place par la division SVT (Specialty Vehicles and Technologies) d’ABC Companies. Les modèles à 2 niveaux sont également concernés par cette adaptation. Fournisseur de véhicules de transport en commun au Canada et aux Etats-Unis, ABC Companies entend faciliter le passage à l’électrique des autocaristes au budget limité.



Processus en 5 étapes



Les 2 entreprises ont imaginé un processus en 5 étapes « pour identifier, évaluer et convertir une large gamme de modèles d’autocars diesel ‘donneurs’ répondant aux critères de conversion électrique accélérée des batteries ». La collaboration entre ABC Companies et Lightning eMotors s’étendra aux utilitaires légers de type fourgon. Le fournisseur de GMP branché compte également équiper des modèles neufs avec sa technologie. Le premier à bénéficier de ce traitement sera également un Van Hool : le CX45E.









