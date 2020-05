500 Renault Zoé disponibles en autopartage à Paris











Pour Gilles Normand, Directeur division véhicules électriques et services de mobilités du Groupe Renault, le service Zity propose aux parisiens, dans le contexte de crise sanitaire actuelle : « Une solution de mobilité complémentaire à la fois électrique, en libre-service, mais aussi accessible et plus durable pour contribuer à lutter contre la pollution de l’air et le réchauffement climatique. » Un service accessible 24h/24, 7j/7 dans Paris intra-muros et à Clichy. L’inscription gratuite est validée sous 24 à 48h, sans obligation d’abonnement, ni durée minimale ou maximale.







Plusieurs formules adaptées aux différents besoins



Outre un tarif de lancement à 0,29€/minute, Zity propose plusieurs formules particulièrement flexibles. Pour un usage prolongé, il existe des forfaits temps à des tarifs fixes : 35€ les 24h, 55€ pour 48h et 65€ pour 72h. Pour un usage régulier, des « packs économies » sont disponibles avec du crédit-temps utilisable en plusieurs fois. Le Pack Malin à 30€ permet ainsi de bénéficier de 35€ de crédit sur l’application. Le Pack Malin 50€ permet lui de bénéficier de 60€ de crédit et le Pack Malin 80€ de 100 € de crédit. A noter que les crédits achetés sont également valable à Madrid où le service est également réactivé, ainsi qu’à termes dans d’autres villes où l’offre Zity pourrait être étendue.

Par ailleurs, Zity propose également une tarification « stand-by » permettant de conserver le véhicule à un coût préférentiel de 0,13€/minute le temps d’un stationnement de courte durée. A noter qu’en fonction de son parcours, l’usager se voit proposé automatiquement le tarif le plus avantageux, à la minute comme au forfait, et que ce service d’autopartage fonctionne en stationnement libre et gratuit dans Paris sur les places de voirie autorisées.







Un service offrant divers avantages



Téléchargeable gratuitement, l’application mobile Zity permet de réserver, d’accéder et de restituer un véhicule facilement. Grâce à elle, les usagers visualisent sur une carte, à toute heure du jour et de la nuit, le véhicule disponible le plus proche de leur position. La réservation est instantanée et le véhicule se déverrouille via l’application. Pour mettre fin à la location, le véhicule doit être garé dans Paris, sur n’importe quelle place publique en surface et verrouillé. L’application donne aussi la possibilité de visualiser les plus de 150 véhicules équipés d’un siège enfant, disponible sans frais supplémentaire.

Le service Zity offre un niveau de batterie garanti affiché grâce à la technologie embarqué dans les Renault Zoé, qui permet de faire remonter en temps réel toutes les informations du tableau de bord, dont le niveau de batterie. En deçà du minimum requis, le véhicule n’est plus disponible à la location et pris en main par les équipes Zity pour assurer le rechargement. Le haut niveau d’autonomie des batteries des Zoé permet des recharges moins fréquentes et par conséquent un plus grand nombre de véhicules disponibles dans les rues. Très performante, la plateforme informatique de Zity permet par ailleurs un repositionnement intelligent et rapide des véhicules. La garantie pour l’utilisateur de trouver un véhicule facilement à faible distance.





