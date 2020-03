L’Autopartage Zity débarque à Paris avec 500 Renault Zoé

Le service d’autopartage free floating Zity est le résultat d’une alliance entre Renault et Ferrovial, un opérateur espagnol de dimension mondial engagé dans le développement de solutions durables. Une première expérience réussie à Madrid, avec désormais 725 Zoé en circulation, amène les 2 partenaires à envisager une extension dans les années à venir à différentes grandes villes, dont Paris est la nouvelle sur la liste. Dotée de 500 voitures électriques au départ qui seront progressivement mise en service 24/7, comme lors du lancement en Espagne, l’antenne parisienne démarre en ce mois de mars 2020. « Une offre particulièrement flexible et adaptée qui répond à une tendance forte : 20% des habitants de la capitale ont en effet recours à l’autopartage », assurent les partenaires.



Liberté d’usage



« L’autopartage doit permettre d’accéder à un véhicule rapidement et sans forcément planifier sa durée d’utilisation ou la destination finale du déplacement », estiment Renault et Ferrovial qui ont imaginé Zity autour de cette idée. Pour s’y conformer, les 2 entreprises répondent à ce besoin de liberté et de flexibilité en s’appuyant sur 3 points : des tarifs compétitifs et adaptés aux besoins, un niveau d’énergie garanti dans la batterie, et une disponibilité étudiée et suivie de la flotte de véhicules.



Tarification



L’accès au service Zity ne nécessite ni frais d’inscription ni abonnement. Trois formules de tarification coexistent : à la minute, au forfait temps (4h, 8h, 24h), ou en crédit-temps avec les « pack économie ». A noter qu’une option dénommée « Stand-by » permet de conserver le véhicule à un coût préférentiel si le déplacement nécessite de le stationner relativement peu de temps une ou plusieurs fois pendant la location libre-service. Ainsi, par exemple, lorsqu’il s’agit d’aller chercher des marchandises dans plusieurs boutiques ou pour effectuer un petit déménagement.



Niveau d’énergie garanti dans la batterie



Tout service d’autopartage, en particulier lorsqu’il s’affranchit de sites fixes de stationnement, fonctionne avec différentes applications, dont l’une a pour rôle de superviser le déroulement des opérations. C’est bien le cas avec avec Zity dont le personnel surveille en temps réel toutes les informations d’habitude à disposition des conducteurs au tableau de bord. Ainsi l’énergie exploitable dans la batterie. « En deçà du niveau minimum requis, le véhicule n’est plus disponible à la location et pris rapidement en main par les équipes Zity pour en assurer le rechargement », expliquent les partenaires.



Disponibilité des véhicules



« Le haut niveau d’autonomie des Zoé signifie des recharges moins fréquentes et donc un plus grand nombre de véhicules disponibles dans les rues », soulignent Renault et Ferrovial. Après une première répartition qui se veut équilibrée sur l’ensemble du territoire couvert (Paris intramuros et Clichy), les habitudes des usagers du service seront finement analysées afin de redistribuer les véhicules intelligemment, après entretien.

Ajouter un commentaire