10% d'autonomie gagnée grâce à un système prédictif de gestion de température













InnoTherMS qu’a été développé ce système visant à prévoir et contrôler le réchauffement ou le refroidissement d’un véhicule électrique pour moins consommer d’énergie. Et ce, en assurant le confort thermique des passagers. Il s’agit désormais de décider un constructeur « pour implémenter la solution, quel que soit le véhicule », précise Segula Technologies.



InnoTherMS



« Le projet de recherche franco-allemand InnoTherMS vise à concevoir un système innovant de gestion thermique des véhicules électriques afin de répondre à l’enjeu actuel de limiter au juste nécessaire la consommation énergétique des véhicules », explique Segula Technologies dans son communiqué de presse daté du 8 décembre 2020. Autour de la recherche de la meilleure équation, des acteurs français (l’Insa de Lyon à travers son centre d’énergétique et de thermique Céthil, l’IFP Energies Nouvelles, l’Université Claude Bernard Lyon 1, Saint Jean Industries, et Segula Technologies) et allemands (Fraunhofer, GreenIng, Hochschule Esslingen et TheSys).







Outil virtuel prédictif de gestion thermique



Soutenu financièrement par la région Auvergne-Rhône-Alpes et le ministère fédéral allemand de la Formation et de la Recherche, le programme a débouché sur un outil de gestion thermique qualifié de « virtuel, centralisé, intelligent et prédictif » par Segula Technologies. Le groupe d’ingénierie indique que le dispositif « s’appuie sur un logiciel de simulation et de modélisation du cycle de refroidissement intégrant le système de stockage thermique ». Ce qui permettrait de gagner « au moins 10% » d’autonomie pour les véhicules qui en seraient équipés.



Conception du démonstrateur



