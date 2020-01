Zoov : Une solution originale pour la recharge des vélos électriques













Zoov propose à la location libre-service depuis le 2e semestre 2019 des vélos à assistance électrique qui sont à prendre puis à laisser idéalement après usage dans des stations ultracompactes où les engins partagent l’énergie de leurs batteries.



6 mois d’expérimentation à Saclay



De janvier à juillet 2019, Zoov a expérimenté sa solution sur le territoire de la communauté d’agglomération de Paris-Saclay qui regroupe 27 communes. Ces dernières, des entreprises et des établissements d’enseignement supérieur du territoire se sont associés à cette initiative. Environ 20.000 kilomètres ont été réalisés sur cette période. Désormais, le service est opérationnel dans plusieurs villes au Sud de la Capitale, dont Massy, Palaiseau, Villebon-sur-Yvette, Igny, Vauhallan, Saclay, Saint-Aubin, Orsay, Bures-sur-Yvette et Gif-sur-Yvette ont été les pionnières. Et ce en suivant une feuille de route qui prévoyait déjà à la fin de l’année 2019 l’ouverture de 40 stations à partir desquelles une flotte de 500 VAE à exploiter était annoncée. Un scénario qui a été décliné en région bordelaise, avec, au lancement, l’équipement des communes de Mérignac, Pessac et Bègles.







Borne de recharge en forme d’arceau à vélos



Une des originalités de la solution imaginée par Zoov repose sur une borne de recharge brevetée qui donne sa forme à la station d’accueil pour 15 vélos à assistance électrique. Là, les engins doivent être restitués un peu à la manière des caddies de supermarché, avec une certaine précision. Disposant d’aimants pour être collés les uns aux autres, les VAE forment « une ligne d’énergie partagée, sur laquelle chaque vélo peut se connecter pour apporter de l’énergie ou en recevoir. Le transfert d’énergie entre les vélos est piloté par un algorithme responsable d’optimiser le niveau de charge des vélos, dont l’autonomie maximale est d’environ 45 kilomètres », explique le service de communication de Zoov.



5 km récupérés en 10 minutes



