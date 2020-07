Zoov : Des batteries en seconde vie de VAE pour la recharge









Comme des caddies



Première originalité des stations de recharge Zoov, assembler jusqu’à 15 vélos à assistance électrique à la manière de caddies de supermarché pour minimiser l’empreinte au sol. Ainsi, ils sont connectés électriquement les uns aux autres, à la manière d’une ligne d’énergie partagée, pour un ravitaillement simultané. Les VAE les plus rechargés apportent aux autres une partie de leurs réserves.



Installées en 30 minutes



Dans une ville, la mise en place du service de vélos partagés Zoov peut être réalisée très rapidement. Il ne faut qu’une trentaine de minutes pour installer une station de recharge sur batteries. Ces dernières proviennent de VAE du service sur lesquels elles n’étaient plus suffisamment puissantes (moins de 80% de leur rendement initial) pour obtenir 45 km d’autonomie des engins. Ce schéma existait déjà pour le ravitaillement des packs des voitures branchées, mais c’est très certainement une première en France pour des vélos disponibles au public.



Swap sur le réseau



En quelques minutes à partir d’une arrivée d’électricité, la station peut passer d’une alimentation sur batteries à un raccordement au réseau. « Les stations de recharge Zoov changent littéralement la donne de la gestion de l’énergie dans le secteur de la mobilité partagée en réduisant drastiquement les opérations de ‘battery-swapping’, l’un des principaux postes de coûts financiers et environnementaux des opérateurs », souligne le service de communication de la startup. En prolongement de la présentation faite en janvier dernier sur la location deen libre-service de, ce petit focus sur un point précis des sites d’accueil desPremière originalité desde, assembler jusqu’à 15à la manière de caddies de supermarché pour minimiser l’empreinte au sol. Ainsi, ils sont connectés électriquement les uns aux autres, à la manière d’une ligne d’énergie partagée, pour un ravitaillement simultané. Lesles plus rechargés apportent aux autres une partie de leurs réserves.Dans une ville, la mise en place du service departagéspeut être réalisée très rapidement. Il ne faut qu’une trentaine de minutes pour installer unedesur. Ces dernières proviennent dedu service sur lesquels elles n’étaient plus suffisamment puissantes (moins de 80% de leur rendement initial) pour obtenir 45 km d’autonomie des engins. Ce schéma existait déjà pour le ravitaillement des packs des voitures branchées, mais c’est très certainement une première en France pour desdisponibles au public.En quelques minutes à partir d’une arrivée d’électricité, lapeut passer d’une alimentation surà un raccordement au réseau., souligne le service de communication de la startup.









