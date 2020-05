ZeWay Paris : Scooter électrique + swap de batterie à 130 euros/mois













ZeWay proposera après les vacances d’été une offre de location tout compris (assurance, entretien, application mobile), et kilométrage illimité, pour disposer d’un scooter électrique et d’un accès à l’échange de batterie dans des stations dédiées qui mailleront le territoire.



SwapperOne



Disponible en gris argenté ou bleu nuit dans un style rétro, le SwapperOne est un scooter électrique équivalent 50 ou 125 cm3 (vitesse maximale limitée à 45 km/h) équipé d’un moteur Bosch de 3 kW de puissance. Maniable et léger (74 kilos), il dispose de 3 modes de conduite (Eco, Ride, Sport) qui auront leur influence sur l’autonomie estimée à 40 kilomètres avec une batterie. S’ajoute une pratique marche arrière pour les manœuvres. Des roues de 12 pouces sont montées sur cet engin, qui « effaceront les pavés de l’avenue des Champs Elysées et exalteront son comportement dynamique », promet le service de communication de ZeWay. Un top-case de 50 litres est fourni. En plus d’émettre une alarme sonore en cas de vol, le SwapperOne dispose d’un système de blocage du guidon électromécanique qui s’enclenche automatiquement au verrouillage.



Echange des batteries



L’originalité de l’offre de la startup française est de proposer, aux professionnels pour leurs flottes comme aux particuliers, pour 130 euros TTC par mois sur 3 ans (revus à 85 euros au terme de cet engagement pour 2 années supplémentaires), non seulement le scooter électrique, mais aussi un accès illimité à l’échange des batteries. Plusieurs stations, distantes de moins de 2 kilomètres de proche en proche, seront à cet effet installées à Paris puis plus largement en Ile-de-France, sans encombrer l’espace public. Pas plus d’une minute pour effectuer l’échange de la batterie vide logée sous la selle avec celle à récupérer dans un des casiers d’une station. Un câble est néanmoins fourni pour recharger au besoin le pack sur secteur. En option, un dock individuel est proposé pour faciliter l’opération.



Application



Le SwapperOne est un scooter électrique connecté. Une application permet de le démarrer, mais aussi de le localiser, voire même de le bloquer à distance en cas de vol. Le niveau d'énergie dans la batterie est également accessible ainsi. Les packs aussi sont connectés. Ce qui permet à ZeWay de repérer et de retirer rapidement des stations ceux ayant reçu un choc ou s'échauffant de façon anormale à la recharge. Un pilotage intelligent permet cependant de leur procurer une durée de vie importante. « La garantie pour vous d'avoir toujours une batterie performante dans votre SwapperOne », justifie sur son site ZeWay.









