Webinar avec Zeplug sur la recharge en copropriété (23 juin 2020)

recharge en copropriété n’ont pas éliminé l’appréhension des résidents en immeubles collectifs au sujet du ravitaillement en énergie des véhicules électriques et des hybrides rechargeables. Pire : des blocages et réticences nuisent encore trop souvent à l’adoption de la mobilité branchée. « Vous vivez en appartement et vous souhaiteriez pouvoir installer une borne de recharge sur votre place de parking ? », interrogent les organisateurs du webinar gratuit qui proposent d’éclaircir avec Zeplug le sujet.



Zeplug invité par Ffauve



Fédération des associations d’utilisateurs de véhicules électriques, Ffauve a invité Zeplug, leader français de la recharge en copropriété, et adhérent à l’Avem, à présenter sa solution et à répondre à l’ensemble des questions qui se posent encore sur le ravitaillement en énergie, dans les immeubles collectifs, des voitures électriques. Cet événement, d’une durée d’une heure, se déroulera sous la forme d’un webinar strictement informatif programmé mardi 23 juin prochain à 18h00, introduit par un représentant de Ffauve et Frédéric Renaudeau, fondateur de la startup.



4 questions clés



La prise de parole du professionnel s’articulera autour de ces 4 questions : En quoi consiste la solution Zeplug ? Comment est-elle mise en place ? Comment aborder le sujet de la recharge pour véhicule électrique en assemblée générale ? Quelles sont les règles de sécurité relatives aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques ? Pendant une trentaine de minutes les participants pourront ensuite poser toutes leurs questions en rapport avec le sujet.



