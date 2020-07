Vulog et Zoov s’associent pour développer la mobilité multimodale











Cette association va aussi permettre à ces deux pépites françaises du secteur de la mobilité de diversifier leur offre auprès de clients existants ou potentiels. Pour le CEO de Vulog Grégory Ducongé : « Ce partenariat avec Zoov nous permet d’accélérer le développement de la micromobilité et des services multimodaux. La mise en place d’un service de vélos électriques partagés devient on ne peut plus simple et rapide, ce qui offre encore plus d’options de transport et réduit la congestion des routes ainsi que la pollution de nos villes. »







Les solutions Vulog pour la micromobilité



Fondée en 2006 sur la Côte d’Azur, Vulog a permis à de grands constructeurs automobiles comme Volkswagen, Kia, Hyundai ou le groupe PSA de lancer et d’exploiter des services d’autopartage grâce à ses solutions de supervision de flottes de véhicules. Des solutions que Vulog a su faire évoluer en développant une nouvelle plateforme de mobilité ouverte, dénommée AiMA (Artificial Intelligence Mobility Applied), permettant des intégrations techniques sophistiquées. Alimentée par la connaissance des données de Vulog et la maîtrise de l’intelligence artificielle, AiMA ouvre la voie à la gestion prédictive de la demande et à de nouveaux services de mobilité.

Après l’autopartage, des services de partage de scooters, de vélos électriques et de trottinettes utilisent désormais la technologie Vulog au point qu’aujourd’hui dans le monde, quelqu’un commence un voyage propulsé par Vulog toutes les deux secondes. Les vélos électriques Zoov seront intégrés à la plateforme AiMA afin d’être « sharing ready » tout en permettant aux opérateurs de mettre en place leur offre modale plus rapidement que jamais. Le partenariat avec Vulog permettra ainsi à Zoov de diffuser plus rapidement l’adoption du vélo électrique comme l’un des principaux modes de déplacement dans les agglomérations européennes.







Zoov, la référence technologique du vélo électrique en libre-service



Créée en 2017, Zoov est rapidement devenue une référence technologique dans le domaine du vélo électrique en libre-service. Elle le doit à ses vélos électriques performants et durables, ainsi qu’à ses stations de stationnement et de recharge ultra-compactes. Accueillant 15 vélos électriques sur une simple place de stationnement, ces stations sont aujourd’hui déployées dans la métropole Bordelaise et au Sud du Grand Paris où près de 1 000 vélos sont disponibles en libre-service. Des vélos connectés en permanence, ce qui les rend simples à suivre et à maintenir au quotidien grâce à la remontée en temps réel de leur position GPS ainsi que d’une cinquantaine de données différentes.

Les vélos Zoov sont aussi conçus pour durer, avec des choix technologiques qui réduisent drastiquement l’usure des vélos et les coûts de maintenance. Des choix privilégiant notamment le verrouillage du moteur plutôt qu’un cadenas, l’utilisation d’un capteur de couple plutôt que des vitesses ou encore l’installation d’un panier avant flexible plutôt qu’un panier rigide et lourd. Zoov ne se contente pas de d’exploiter ses vélos en libre-service, mais elle offre également à d’autres opérateurs européens la possibilité d’intégrer ses vélos électriques à leur offre de mobilité ou d’enrichir leur service existant grâce à sa technologie et ses outils de gestion de flotte. Un domaine dans le partenariat avec Vulog lui permettra de passer à la vitesse supérieure.





