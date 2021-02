Volkswagen renforce son offre pour l’ID.4













Avec ces nouveaux modèles, Volkswagen élargit sa gamme pour un véhicule électrique positionné sur le segment mondial, celui des SUV compacts, qui affiche la plus forte croissance. Cette nouvelle offre traduit également l’accélération de l’offensive électrique de la firme de Wolfsburg. Une offensive résolument mondiale puisque l’ID.4 sera fabriqué et vendu en Europe, mais aussi en Chine et aux Etats-Unis où sa fabrication débutera en 2022. Parmi les livraisons prévues pour 2021, environ deux tiers iront à l’Europe, tandis que le troisième sera réparti entre la Chine et les Etats-Unis.







Deux capacités de batteries disponibles



Avec l’élargissement de la gamme de l’ID.4, deux tailles de batteries sont désormais proposées. L’ID.4 Pure offre une capacité de batterie nette de 52 kWh et une autonomie maximale de 345 km, tandis que l’ID.4 Pro est équipé d’une batterie de 77 kWh permettant d’atteindre 520 km d’autonomie en cycle WLTP. Au départ, ce SUV électrique sera disponible avec trois niveaux de performances : un moteur d’une puissance de 109 kW (148 ch) ou 125 KW (170 ch) sur la version Pure et sa batterie de 52 kWh, et un moteur de 150 kW (204 ch) sur la version Pro et sa batterie de 77 kWh.



Dans sa version la plus puissante, l’ID.4 atteint 100 km/h en 8,5 secondes. A noter qu’un modèle sportif équipé d’une transmission intégrale suivra dans le courant de l’année sous le nom de ID.4 GTX. Par ailleurs, tous les modèles ID.4 sont dotés de série du système de navigation Discover Pro et des services en ligne We Connect Start. Les modèles haut de gamme ID.4 Tech5 et ID.4 Max 5 bénéficient de l’affichage tête haute à réalité augmentée qui est projeté dans le champ de vision du conducteur et qui affiche les symboles sélectionnés de manière dynamique en les faisant fusionner avec la réalité.







Des ambitions mondiales



Avec le lancement mondial de l’ID.4, Volkswagen affirme son ambition de devenir le leader mondial de la mobilité électrique. Pour parvenir à ses fins, l’entreprise compte investir 11 milliards d’euros d’ici à 2023 et prévoit de produire 1,5 million de véhicules électriques par an d’ici à 2025. Alors qu’elle a déjà triplé ses livraisons de véhicules 100 électriques en 2020, elle compte attirer encore plus de clients vers l’électro-mobilité avec l’ID.4 dont elle espère livrer plus de 100 000 exemplaires dès cette année alors qu’elle a déjà reçu 17 000 commandes pour le véhicule.



L’ID.4 a d’emblée était conçu pour le marché mondial et, selon le Président du Directoire de Volkswagen Ralf Brandstätter : « sa mise sur le marché est une étape stratégique pour la marque ». L’élargissement de la gamme de l’ID.4 coïncide en effet avec le lancement mondial de la plateforme MEB que Volkswagen souhaite développer peu à peu dans le monde tout en jetant les bases économiques du succès de la famille ID. La production de l’ID.4 a d’ailleurs déjà démarré non seulement à Zwickau en Allemagne, mais aussi en Chine sur les sites d’Antig et de Foshan, tandis qu’elle débutera en 2022 à Chattanooga aux Etats-Unis et à Emden en Allemagne.







Après les modèles de lancement 1st Edition, Volkswagen vient d’ouvrir en France les commandes de la gamme ID.4, le premier SUV électrique de la marque. L’ID.4 est le deuxième véhicule Volkswagen basé sur la plateforme modulaire MEB qui est spécifiquement adaptée aux exigences des véhicules électriques. Comme pour l’ID.3, tous les packs d’équipement les plus demandés sont proposés sur la large gamme des nouveaux modèles de l’ID.4 préconfigurés. Des modèles dont les prix débutent en France à 32 370 € ou à partir de 249€/mois (Bonus déduit) pour l’ID.4 Pure en finition City.Avec ces nouveaux modèles, Volkswagen élargit sa gamme pour un véhicule électrique positionné sur le segment mondial, celui des SUV compacts, qui affiche la plus forte croissance. Cette nouvelle offre traduit également l’accélération de l’offensive électrique de la firme de Wolfsburg. Une offensive résolument mondiale puisque l’ID.4 sera fabriqué et vendu en Europe, mais aussi en Chine et aux Etats-Unis où sa fabrication débutera en 2022. Parmi les livraisons prévues pour 2021, environ deux tiers iront à l’Europe, tandis que le troisième sera réparti entre la Chine et les Etats-Unis.Avec l’élargissement de la gamme de l’ID.4, deux tailles de batteries sont désormais proposées. L’ID.4 Pure offre une capacité de batterie nette de 52 kWh et une autonomie maximale de 345 km, tandis que l’ID.4 Pro est équipé d’une batterie de 77 kWh permettant d’atteindre 520 km d’autonomie en cycle WLTP. Au départ, ce SUV électrique sera disponible avec trois niveaux de performances : un moteur d’une puissance de 109 kW (148 ch) ou 125 KW (170 ch) sur la version Pure et sa batterie de 52 kWh, et un moteur de 150 kW (204 ch) sur la version Pro et sa batterie de 77 kWh.Dans sa version la plus puissante, l’ID.4 atteint 100 km/h en 8,5 secondes. A noter qu’un modèle sportif équipé d’une transmission intégrale suivra dans le courant de l’année sous le nom de ID.4 GTX. Par ailleurs, tous les modèles ID.4 sont dotés de série du système de navigation Discover Pro et des services en ligne. Les modèles haut de gamme ID.4 Tech5 et ID.4 Max 5 bénéficient de l’affichage tête haute à réalité augmentée qui est projeté dans le champ de vision du conducteur et qui affiche les symboles sélectionnés de manière dynamique en les faisant fusionner avec la réalité.Avec le lancement mondial de l’ID.4, Volkswagen affirme son ambition de devenir le leader mondial de la mobilité électrique. Pour parvenir à ses fins, l’entreprise compte investir 11 milliards d’euros d’ici à 2023 et prévoit de produire 1,5 million de véhicules électriques par an d’ici à 2025. Alors qu’elle a déjà triplé ses livraisons de véhicules 100 électriques en 2020, elle compte attirer encore plus de clients vers l’électro-mobilité avec l’ID.4 dont elle espère livrer plus de 100 000 exemplaires dès cette année alors qu’elle a déjà reçu 17 000 commandes pour le véhicule.L’ID.4 a d’emblée était conçu pour le marché mondial et, selon le Président du Directoire de Volkswagen: « sa mise sur le marché est une étape stratégique pour la marque ». L’élargissement de la gamme de l’ID.4 coïncide en effet avec le lancement mondial de la plateforme MEB que Volkswagen souhaite développer peu à peu dans le monde tout en jetant les bases économiques du succès de la famille ID. La production de l’ID.4 a d’ailleurs déjà démarré non seulement à Zwickau en Allemagne, mais aussi en Chine sur les sites d’Antig et de Foshan, tandis qu’elle débutera en 2022 à Chattanooga aux Etats-Unis et à Emden en Allemagne.









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire