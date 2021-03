Voitures électriques : Essai du SUV MG ZS EV









MG ZS EV est un SUV électrique qui offre un excellent rapport confort/espace/prix. L’engin conviendra plus particulièrement aux automobilistes qui découvrent la mobilité électrique. Nous vous expliquons pourquoi.







Distinguer ou pas une voiture électrique



Chez les constructeurs, il y a 2 écoles. Soit une voiture électrique doit se différencier. Ainsi les Renault Zoé, premières Nissan Leaf, BMW i3 et Volkswagen ID.3 qui ne partagent par leurs lignes avec des modèles essence ou diesel. Peuvent s’y apparenter celles dont la calandre a été remplacée par une pièce pleine à la couleur de la carrosserie. Une solution retenue par le groupe coréen Hyundai-Kia pour les e-Niro, Kona et anciennes Ioniq électriques. Soit les modèles branchés doivent se faire discrets, se résumant parfois à n’être qu’une motorisation dans une gamme. Le meilleur exemple est ici la Peugeot 208. Une marque peut aussi jouer sur les 2 tableaux. Ainsi Renault avec sa Zoé bien identifiable du public comme étant une voiture électrique, et la Twingo dont il existe désormais une version alimentée par une batterie de traction.







Une voiture électrique qui ne veut pas en avoir l’air



Même si le MG ZS n’est plus disponible en France qu’en électrique, il est ou a été diffusé avec des motorisations thermiques sur d’autres territoires. Bien que plus petit, il se distingue mal de l’hybride rechargeable MG EHS. En outre sa bouille abrite très confidentiellement les connecteurs de recharge au centre d’une véritable calandre de refroidissement. Très réussi esthétiquement, la tableau de bord du MG ZS EV ne ressemble pas à ce que l’on a l’habitude de trouver sur une voiture électrique. Il présente 2 grands cadrans, chacun muni d’une véritable aiguille. L’ensemble est fin, coloré, harmonieux et très agréable. Toutefois, lire précisément la vitesse instantanée n’est pas très facile. En gros chiffres, nous trouvons 0, 40, 60, 100 km/h et ainsi de suite jusqu’à 220 km/h. Les vitesses utiles 30, 50, 110 et 130 km/h ne sont pas mentionnées, juste indiquées par une petite barre de graduation. Le 80 km/h est plus visible, mais ne bénéficie que d’une petite taille. Heureusement, au centre, la vitesse est par défaut aussi reprise de façon numérique. A condition de ne pas jouer avec certains boutons qui la font disparaître.







Perturbant pour les habitués des voitures électriques



Pour qui est habitué à conduire une voiture électrique, les informations principales spécifiques se distinguent à peine. On a tendance à prendre l’aiguille qui marque les puissances d’accélération et de régénération pour un compte-tours plus ou moins décoratif. A sa base, on ne comprend pas immédiatement comment est noté le niveau de charge de la batterie de traction. Les petits traits incurvés semblent n’être que des graduations sur lesquelles devrait passer une aiguille. Sur le cadran des vitesses, répond à ce premier voltmètre un autre dédié au niveau de charge de la batterie 12 V. Sur une voiture électrique, c’est curieux, mais pas du tout inutile. C’est même un très bon point pour MG de la proposer, puisqu’une batterie accessoire HS peut provoquer des comportements bizarres, en général, sur un VE, et pour lesquels il est souvent difficile d’identifier la cause.







Des informations très discrètes ou absentes



Avec une voiture électrique, on aime bien retrouver facilement la consommation instantanée ou celle d’un trajet. Là, il faudra vous en passer. L’autonomie restante, calculée de façon assez précise, se lit à peine sur le tableau de bord. Vous pouvez pousser le bouton « Battery » sur la console centrale pour le voir apparaître en plus gros de façon fugitive. Entre l’autonomie et le totalisateur kilométrique, vous trouverez en à peine plus gros 3 infos pourtant importantes : le sens de marche (D, R, N, P), le niveau de régénération (1, 2 ou 3) et le mode de conduite (Normal par défaut, Eco ou Sport). Dommage de perdre ces 2 derniers réglages à chaque arrêt du véhicule. Deux boutons sur la console centrale permettent de les reconfigurer rapidement. A noter que les aides à la conduite s’activent astucieusement au moyen de 2 leviers à la manipulation aisée à gauche derrière le volant. Le maintien dans la ligne peut ainsi se réactiver automatiquement à chaque nouvelle utilisation du véhicule, même s’il a été inhibé. Toutefois, une position du levier concerné permet de s’affranchir de ce scénario.







Au volant



C’est vraiment en étant assis à la place du conducteur que l’on apprécie sans doute le mieux l’originalité du MG ZS EV. En plus du tableau de bord esthétiquement réussi, jusqu’au niveau des buses latérales de ventilation, la ligne transversale du capot est agréable. Une jolie courbe au centre, délimitée par 2 arêtes, une de chaque côté. Au volant, on oublie le toit ouvrant en verre qui offre pourtant une belle source de luminosité à bord. Les passagers à l’arrière, eux, en profitent pleinement. Sur sol sec, le MG ZS EV se montre efficace, sachant enfiler les virages sans trop se pencher. Les ralentisseurs et défauts de la route sont bien absorbés. Un petit effet rebond se manifeste en passant à trop grande vitesse sur les gendarmes couchés. C’est un SUV : rien d’anormal ! L’engin est vraiment agréable à conduire. Personnellement, je préfère me passer de l’aide au maintien dans la voie. Surtout sur les routes départementales où la résistance variable du volant pourrait laisser imaginer un souci au niveau de la direction.







Une voiture vivante



Si on ressent bien une différence en accélérant à fond entre les modes de conduite Sport et Eco, l’écart n’a rien d’exceptionnel sur le MG ZS EV. Le niveau intermédiaire pourrait même apparaître superflu avec un moteur qui délivre au maximum une puissance de 105 kW pour un couple de 353 Nm. Même pour se glisser sur une voie rapide, le mode Eco est satisfaisant. Le véhicule conserve avec lui ce qu’il faut de vivacité pour pouvoir s’en contenter dans quasiment tout les cas de figure. L’usage de ce mode de conduite n’est pas inutile avec une batterie de 44,5 kWh de capacité énergétique. L’autonomie du MG ZS EV calculée selon le cycle mixte WLTP est de 263 kilomètres. Soit une consommation moyenne à peine en dessous de 17 kWh/100 km. C’est à peu près la valeur que nous estimons comme moyenne à nos différents essais, entre routes nationales à 4 voies, départementales et un peu de ville. A noter le détecteur d’angles morts très utile sur les rétroviseurs. S’il ne faut pas complètement se reposer sur lui, sa présence est rassurante.







Puissance de régénération variable



Même en paramétrant à son niveau maximum, la puissance de régénération apparaît très variable sur le MG ZS EV. Ce qui est assez déroutant. Que la fonction soit inhibée quand la batterie est rechargée au maximum, nous en avons l’habitude. Qu’elle soit moins forte avec une température extérieure de 3 ou 4° C : pourquoi pas. Encore que quand la route est parfaitement sèche et qu’il fait Soleil, c’est tout de même dommage. Un contrôle de l’adhérence des pneus (des Michelin Primacy sur cette voiture) est plus efficace. Mais pourquoi une telle différence de fonctionnement quand a priori rien ne le justifie ? Nous avons même obtenu une fois au tableau de bord un message indiquant justement que la puissance de régénération n’était que partielle. A noter que tous les messages d’alerte et de service sont en anglais. Ce qui n’est pas forcément choquant, car les libellés sont globalement assez faciles à comprendre. Nous avons également connu des coupures de la batterie de traction, signalées également au tableau de bord. Une anomalie ? A priori non. Plutôt un message d’alerte que nous n’avions pas validé. Une fois en raison d’un risque de verglas. Les autres fois, peut-être à cause d’une ceinture de sécurité non verrouillée.







Navigation



L’application de navigation demande un temps de chargement qui nous a surpris. Entrer une destination n’est pas fluide. L’appui sur les lettres et chiffres affichés par l’écran tactile n’est pas toujours suivi d’effet. Il convient de s’arrêter absolument pour effectuer cette opération. Parade possible : Utiliser une des applications de votre smartphone via Apple CarPlay ou Android Auto. Le MG ZS EV lit les panneaux de limitation de vitesse. Il ne faut cependant pas trop se reposer sur cette fonctionnalité. Sur voie rapide, le système rapporte les limites des bretelles de sortie, ce qui se traduit par une alerte nous signalant à tort que nous roulons trop vite. Plusieurs fois nous avons remarqué au tableau de bord des chiffres fantaisistes dans certaines situations. Ainsi que nous pouvions rouler jusqu’à 100 km/h alors que nous traversions un village. Où le dispositif va-t-il parfois chercher les valeurs ?







Version Luxury



Le MG ZS EV est disponible en 2 niveaux de finition : Comfort et Luxury. Nous disposions de cette dernière. A part la différence de hauteur entre l’accoudoir de la porte et celui de la console, et un volant qui mériterait un traitement plus noble, la sensation de bien-être à bord est bien réel. Quand il fait froid dehors, les sièges chauffants en cuir s’activent automatiquement et sont efficaces en quelques secondes. Ce n’est pas le cas sur toutes les voitures électriques qui disposent de cet équipement. Le toit panoramique est un vrai bonheur pour les passagers à l’arrière. L’ouvrir apporte une sensation très agréable à bord. Le déflecteur est très efficace. Le bouton pour l’ouverture de la pièce transparente ou la fermeture du panneau occultant est de manipulation relativement intuitive. Cet équipement apporte une véritable touche premium au MG ZS EV. Globalement, tout est bien ajusté à bord. A part le bruit du vent en roulant, provenant de l’arrière du véhicule, un silence feutré enveloppe les passagers qui apprécient le confort de la sellerie. Le coffre de 448 litres apparaît généreux face à certains modèles plus ou moins concurrents.







Deux ou 3 mots sur la recharge



La trappe en calandre n’aide pas à accéder aux connecteurs. Il faut pour cela se baisser. En contrepartie, elle fournit un abri, sommaire toutefois et partiellement efficace, à cet équipement lorsqu’il pleut et que le véhicule est en recharge. Pour que le ravitaillement en énergie s’effectue, il faut que toutes les portes soient fermées et l’engin verrouillé. Ouvrir une porte arrête automatiquement et immédiatement l’opération. Des précautions que nous jugeons excessives. A une borne rapide, il est fréquent d’attendre avec une porte ouverte en lisant un magazine par exemple. Des enfants à bord peuvent avoir envie de sortir. Il est déjà bien dommage de devoir se passer, sur nombre de modèles de véhicules électriques, de la radio. Là, les concepteurs n’ont vraiment pas imaginé la recharge autrement que lorsque les occupants ne sont pas dans l’attente de la fin de l’opération. Un branchement en cours de route se traduit pourtant par des personnes qui peuvent monter ou sortir régulièrement du véhicule.







Excellent rapport confort/espace/prix



Avec un prix d’appel à 29.990 euros TTC, la grille tarifaire du MG ZS EV démarre en dessous de celle de la Renault Zoé. En enlevant les 7.000 euros du bonus gouvernemental, l’enveloppe à consacrer à ce véhicule tombe à 22.990 euros. Ceux qui peuvent bénéficier de la prime à la conversion de 5.000 euros sous conditions fiscales en se débarrassant d’un ancien véhicule thermique n’auraient plus que 17.990 euros à débourser. C’est d’ailleurs le prix d’appel affiché par MG MG ZS EV, c’est son excellent rapport confort/espace/prix. Il est quasiment imbattable. Pour le prix d’une citadine, vous disposez d’un véhicule très agréable à conduire, spacieux, et plutôt bien équipés.







Remerciements



Pour plus d'information



La Voiture Electrique

Gabin LUCAS

6 rue Nièpce

22000 Saint-Brieuc



Tel : 06 63 62 44 77

Mail :

Site :



Commentaires

C’est la voiture électrique que nous avons choisie avec ma femme pour nos déplacements quotidiens avec nos enfants. Nous l’avons essayée et je me retrouve dans la plupart des commentaires du journaliste essayeur. Pour son prix, je n’ai pas trouvé mieux d’aussi spacieux et bien fini. Bonjour,



Etant un heureux possesseur d’un MG ZS EV Luxury, je vous remercie pour cet article.

Néanmoins, je relève deux points à corriger:

- Le siège chauffant ne s’activent pas automatiquement

- la recharge avec porte ouverte est possible sur les bornes rapides.



Bien cordialement @Agent-Spécial



Merci pour votre commentaire.



Sur les modèles coréens, comme le Kia Soul EV par exemple, pour disposer des sièges chauffants, il faut à chaque trajet appuyer sur les boutons dédiés. Sauf erreur de ma part, ce n’est pas le cas sur le MG ZS EV. Si la fonction est programmée, et tant qu’elle le sera, les sièges se mettent bien à chauffer automatiquement en fonction de la température à bord. C’est en tout cas ce que nous avons constaté. Ce n’est pas le fonctionnement normal ?



Concernant la possibilité d’ouvrir les portes sans couper la recharge rapide, c’est bien si c’est possible. Je n’ai effectivement fait l’essai qu’en recharge lente.



Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire



