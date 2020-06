Voiture électrique : ekWateur et ChargeGuru s’associent













De l’électricité verte pour la recharge



Acheter une voiture électrique est un choix souvent motivé par une fibre écologique. En France, rouler en électrique permet de réduire de 77% ses émissions de CO2 par rapport à une essence. Statistique encore plus importante lorsqu’on utilise de l’énergie verte pour charger sa voiture ! En passant à un fournisseur vert comme ekWateur, les conducteurs de véhicules électriques peuvent ainsi continuer à réduire leur impact environnemental.



Consommer vert et faire des économies



Un frein important à l’adoption de la voiture électrique réside dans la peur de devoir augmenter la puissance de son contrat d’électricité et in fine, sa facture à la fin du mois. Pour répondre à cette problématique ChargeGuru s’associe à ekWateur et permet ainsi aux clients du leader de l’installation de bornes de recharge de passer chez le fournisseur ekWateur pour consommer vert ET faire des économies.



Adaptée à la transition énergétique



ChargeGuru installe des bornes de recharge chez les particuliers et aussi, dans les entreprises pour recharger les voitures électriques rapidement et en toute sécurité. L’entreprise a sélectionné du matériel fiable et performant fabriqué en Europe, en accord avec les principes de développement responsable de la mobilité électrique.



Pilotage intelligent



Des fonctionnalités de pilotage intelligent sont proposés aux clients pour adapter la puissance de charge de manière dynamique et éviter la surcharge du réseau électrique. Elles permettent également aux clients de limiter l’augmentation de puissance électrique nécessaire. Des services associés accompagnent l’installation : maintenance, dépannage, remontée de données, facturation automatique de la recharge. Les clients ekWateur qui souhaiteront s’acheter une voiture électrique, seront par conséquent accompagnés par ChargeGuru dans toutes les démarches d’installation de borne de recharge.



La convergence de l’énergie et la mobilité



Les deux entreprises nouent un partenariat pour offrir davantage de services à leurs clients et renforcer leur positionnement sur leurs marchés respectifs, à un moment où les liens entre le secteur de l’énergie et celui de la mobilité s’accentuent avec le développement du véhicule électrique. Dans les mois à venir, ekWateur et ChargeGuru proposeront une offre d’électricité verte spécifique pour les propriétaires d’une voiture. De nouveaux services innovants autour de l’énergie sont également en développement pour un lancement d’ici la fin d’année.



Commentaires



« Nous sommes ravis de la signature de ce partenariat pour ChargeGuru, c’est une avancée stratégique pour offrir toujours plus de services à nos clients et faciliter la transition vers la mobilité électrique », commente Nicolas Banchet, co-fondateur de ChargeGuru. « Chez ekWateur, nous pensons que le véhicule électrique est une des solutions pour lutter contre le changement climatique, à condition qu’il soit chargé avec de l’énergie renouvelable. Nous sommes très heureux de travailler avec ChargeGuru pour développer des offres innovantes, et démocratiser davantage la voiture électrique », enchaîne Julien Tchernia, co-fondateur et Président d’ekWateur.



A propos d’ekWateur



EkWateur a été créé par Jonathan Martelli et Julien Tchernia en novembre 2015. C’est après avoir travaillé ensemble dans le secteur de l’énergie qu’ils ont eu l’idée de lancer le premier concept de fournisseur d’énergie collaboratif. ekWateur est une alternative aux acteurs dominants du marché français - EDF et Engie - et propose de l’énergie (gaz, électricité et bois) renouvelable aux particuliers et petits professionnels. Pour ekWateur, l’énergie doit être transparente ! Plus d’informations sur



A propos de ChargeGuru



Fondé en 2018, ChargeGuru est spécialiste de la recharge de véhicules électriques. Sa mission est de faciliter le passage à la mobilité électrique grâce à des solutions de recharge performantes et fiables pour les particuliers et les professionnels partout en France. Une expérience client fluide et une expertise technique complète des problématiques de la recharge ont permis à ChargeGuru d’être rapidement sélectionné par de grands constructeurs automobiles pour équiper leurs clients en solutions de recharge. ekWateur, premier fournisseur alternatif et collaboratif d’énergies vertes en France, et ChargeGuru, leader de l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, annoncent leur partenariat pour simplifier le passage à la voiture électrique du plus grand nombre. Une collaboration stratégique de deux entreprises françaises en pleine croissance qui atteste de la convergence entre le monde de l’énergie et celui de la mobilité.Acheter une voiture électrique est un choix souvent motivé par une fibre écologique. En France, rouler en électrique permet de réduire de 77% ses émissions de CO2 par rapport à une essence. Statistique encore plus importante lorsqu’on utilise de l’énergie verte pour charger sa voiture ! En passant à un fournisseur vert comme ekWateur, les conducteurs de véhicules électriques peuvent ainsi continuer à réduire leur impact environnemental.Un frein important à l’adoption de la voiture électrique réside dans la peur de devoir augmenter la puissance de son contrat d’électricité et in fine, sa facture à la fin du mois. Pour répondre à cette problématique ChargeGuru s’associe à ekWateur et permet ainsi aux clients du leader de l’installation de bornes de recharge de passer chez le fournisseur ekWateur pour consommer vert ET faire des économies.ChargeGuru installe des bornes de recharge chez les particuliers et aussi, dans les entreprises pour recharger les voitures électriques rapidement et en toute sécurité. L’entreprise a sélectionné du matériel fiable et performant fabriqué en Europe, en accord avec les principes de développement responsable de la mobilité électrique.Des fonctionnalités de pilotage intelligent sont proposés aux clients pour adapter la puissance de charge de manière dynamique et éviter la surcharge du réseau électrique. Elles permettent également aux clients de limiter l’augmentation de puissance électrique nécessaire. Des services associés accompagnent l’installation : maintenance, dépannage, remontée de données, facturation automatique de la recharge. Les clients ekWateur qui souhaiteront s’acheter une voiture électrique, seront par conséquent accompagnés par ChargeGuru dans toutes les démarches d’installation de borne de recharge.Les deux entreprises nouent un partenariat pour offrir davantage de services à leurs clients et renforcer leur positionnement sur leurs marchés respectifs, à un moment où les liens entre le secteur de l’énergie et celui de la mobilité s’accentuent avec le développement du véhicule électrique. Dans les mois à venir, ekWateur et ChargeGuru proposeront une offre d’électricité verte spécifique pour les propriétaires d’une voiture. De nouveaux services innovants autour de l’énergie sont également en développement pour un lancement d’ici la fin d’année., commente Nicolas Banchet, co-fondateur de ChargeGuru., enchaîne Julien Tchernia, co-fondateur et Président d’ekWateur.EkWateur a été créé par Jonathan Martelli et Julien Tchernia en novembre 2015. C’est après avoir travaillé ensemble dans le secteur de l’énergie qu’ils ont eu l’idée de lancer le premier concept de fournisseur d’énergie collaboratif. ekWateur est une alternative aux acteurs dominants du marché français - EDF et Engie - et propose de l’énergie (gaz, électricité et bois) renouvelable aux particuliers et petits professionnels. Pour ekWateur, l’énergie doit être transparente ! Plus d’informations sur ekwateur.fr Fondé en 2018, ChargeGuru est spécialiste de la recharge de véhicules électriques. Sa mission est de faciliter le passage à la mobilité électrique grâce à des solutions de recharge performantes et fiables pour les particuliers et les professionnels partout en France. Une expérience client fluide et une expertise technique complète des problématiques de la recharge ont permis à ChargeGuru d’être rapidement sélectionné par de grands constructeurs automobiles pour équiper leurs clients en solutions de recharge.





Pour plus d'information



ChargeGuru

Nicolas Banchet

32 rue des Jeuneurs

75002 Paris



Tel : 01 88 24 60 00

Site :



Nicolas Banchet32 rue des Jeuneurs75002 ParisTel : 01 88 24 60 00Site : https://chargeguru.com/









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire