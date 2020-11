Visite à l’usine EVBox de Bordeaux (Vidéo)













Visite virtuelle



Dans cette vidéo, partez à la rencontre des EVBoxers du site bordelais et accédez aux coulisses de ce site industriel français. Les solutions de recharge développées ici encouragent l’adoption de la mobilité électrique par les particuliers, les entreprises et collectivités publiques en France et dans le monde entier.









Paiement par carte bancaire disponible via EVBox Charge



EVBox élargit son offre avec EVBox Charge, une application pour payer la recharge de VE par carte bancaire sur les bornes utilisant le Logiciel EVBox de Supervision. Cette application permet également à ses utilisateurs d’accéder en temps réel aux statuts et puissances de points de charge ouverts au public.







Les nouveautés du Programme Advenir



Dans le cadre du plan "Objectif 100.000 bornes" du gouvernement, le nouveau Programme Advenir est entré en vigueur le 2 novembre 2020. Les Experts EVBox décryptent pour vous dans cet article ses nouveautés : modifications du cahier des charges, taux dégressifs pour les parkings privés et nouvelles aides allant jusqu’à 9 000 € pour l’installation de chargeurs rapides ouverts au public tels que l’EVBox Troniq 50. Cliquez ci-dessous pour en savoir plus.







Invitation pour la 3e édition de REVOLUTION Digital



REVOLUTION Digital, le grand rendez-vous de la mobilité durable, est de retour le mardi 8 décembre 2020, de 15 h à 19 h ! Cette conférence virtuelle consistera pour la première fois en une double édition Europe et Amérique du Nord.



