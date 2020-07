Vinci reprend l’exploitation du réseau eborn











Pour réaliser ce développement du réseau, Easy Charge sera accompagnée par le Fonds de Modernisation Ecologique des Transports (FMET) géré par Demeter. Un fond dont la vocation est d’investir dans des projets d’infrastructures de transports afin d’accompagner ce secteur dans sa transition énergétique et de développer également de nouvelles mobilités décarbonées. En choisissant Easy Charge et le FMET, les représentants du réseau eborn sont convaincus que ces deux acteurs vont leur permettre de proposer un réseau dense et efficace qui réponde non seulement aux besoins des usagers, mais aussi à l’essor du parc d’automobiles électriques sur leurs territoires.







Un réseau de 1 200 bornes sur 11 départements



Créé en 2015 à l’initiative de cinq départements (Hautes-Alpes, Ardèche, Drôme, Isère et Haute-Savoie), le réseau interdépartemental de recharge pour voitures électriques eborn regroupe aujourd’hui onze syndicats d’énergie du Sud-Est de la France. 6 autres départements (Allier, Alpes de Haute Provence, Loire, Haute-Loire, Savoie et Var) sont en effet venus s’ajouter aux 5 membres fondateurs pour proposer un système unique de recharge sur ces onze départements.

Au total, sur l’ensemble de la zone géographique, ce sont 1 200 bornes de recharge qui sont mise à la disposition des conducteurs de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Deux services sont accessibles depuis ce réseau, sur abonnement ou en accès libre : une recharge accélérée à 22 kW permettant de récupérer 100 km d’autonomie en moins d’une heure et une recharge rapide de 50 kW permettant de récupérer une autonomie de 100 km en moins de 30 minutes. Durant l’été, l’ensemble des bornes du réseau seront reprises progressivement en gestion opérationnelle par Easy Charge.







Un point de charge tous les 30 kilomètres d’ici 2022



Outre l’exploitation et la maintenance du réseau, le contrat de délégation de service public conclu avec Easy Charge et le FMET stipule le développement commercial de nouveaux services ainsi que le renforcement de l’interopérabilité du réseau avec d’autres infrastructures de charge nationales et internationales. Plus important, il prévoit également la densification et l’extension du maillage actuel de bornes afin de suivre l’évolution de la demande et la croissance du nombre de véhicules électriques dans ces départements. Une centaine de bornes supplémentaires sera ainsi installée d’ici à 2022. Le réseau eborn proposera alors un point de charge tous les 30 kilomètres au sein de la zone géographique couverte.

Ce maillage continuera ensuite à se densifier, tout en renforçant les sites à fort potentiel. Pour mener à bien ces différentes missions, Easy Charge et le FMET se sont engagés à mettre en œuvre un plan d’investissement conséquent, ce qui explique la durée importante (8 ans) de la concession qui leur est accordée. Il s’agit d’ailleurs de la première délégation de service public pour des bornes de recharge accordée en France sous forme de concession. Christophe Hug, le Président d’Easy Charge, s’en félicite tout en soulignant que la vocation de sa société est d’accompagner dans la durée les collectivités qui souhaitent développer des infrastructures de recharge et faire ainsi en sorte que l’électromobilité devienne une réalité pour le plus grand nombre au quotidien.





