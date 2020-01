Véhicules électriques : les projections optimistes du Boston Consulting Group















Si les véhicules hybrides et hybrides rechargeables seront dominants avec 33% du marché en 2030, les véhicules électriques à batteries progresseront également fortement pour atteindre 18% des ventes contre seulement 2% aujourd’hui. Une progression au niveau mondial qui devrait être tirée principalement par les marchés chinois et européen. Le marché américain reste lui plus incertain en raison du coût relativement bas de l’essence, de la plus grande taille des voitures américaines et des différences de politiques entre l’Etat fédéral et certains états comme la Californie.





L’influence de normes de plus en plus strictes



Dans son étude, le Boston Consulting Group revient sur les différentes raisons qui lui ont fait revoir à la hausse les prévisions de croissance de la mobilité électrique. Il met notamment en avant l’influence de normes d’émission de CO2 de plus en plus contraignantes sur un certain nombre de marchés, particulièrement en Europe. Des règles qui ont incité la plupart des constructeurs automobiles à investir massivement dans l’électrification de leurs gammes. Cela se traduit déjà par le lancement de nouveaux véhicules électriques. Un phénomène qui va encore s’amplifier dans les prochaines années puisque l’étude indique que 400 nouveaux modèles devraient voir le jour d’ici à 2025.

De plus en plus performants, notamment en termes d’autonomie, ces modèles sont susceptibles de séduire un nombre croissant de consommateurs. Des consommateurs qui se tournent également vers l’électrique pour pouvoir échapper aux restrictions de circulation mises en place dans de nombreuses métropoles pour les véhicules polluants. Cette dynamique se poursuivra d’autant plus facilement si les gouvernements continuent de soutenir l’électrification des véhicules. Le Boston Consulting Group estime que ces aides seront encore nécessaires jusqu’en 2023, date à laquelle les forces du marché prendront le relais en s’appuyant sur la baisse du prix des véhicules électriques.







Une baisse accélérée du coût des batteries



Pour le Boston Consulting Group, c’est en effet à cette date que TCO (coût total de possession sur 5 ans) basculera en faveur du véhicule électrique. Un basculement dû essentiellement à la baisse du coût des batteries. Là encore, les prévisions ont été revues à la hausse par rapport à l’étude de 2017. Le Boston Consulting Group s’attend aujourd’hui à ce que les coûts des batteries tombent en-dessous de 100$ par kWh d’ici 2030. Une grande partie de cette baisse se produira au cours des prochaines années, augmentant les avantages du TCO pour les consommateurs et accélérant les acquisitions de véhicules électriques.

Même si elle n’a pas encore été totalement perçue par les consommateurs car les constructeurs ont préféré jusqu’à présent privilégier l’amélioration de l’autonomie de leurs voitures, la baisse du coût des batteries est spectaculaire. Ainsi en 15 ans, entre 2014 et 2030, les prix des batteries auront baissé de plus de 80%, passant de 540$ à 100$ par kWh. Cette baisse de prix sera l’élément déterminant de l’accélération de la diffusion de la mobilité électrique. Une accélération qui est d’ores et déjà à l’œuvre puisque 2,8 millions de voitures 100% électriques ont été produites dans le monde en 2019, soit 800 000 de plus que ce que les experts prévoyaient il y a deux ans.







