Vegan le tricycle électrique et solaire au prix d’un VTT haut de gamme

électrique évolutif étonnant à moins de 3.000 euros, en le faisant produire au Pakistan. Le sort de ce tricycle qui peut être branché ou pas est suspendu à une campagne de financement participatif visant à réaliser le prototype initial et à produire les 5 premiers exemplaires. Dans le dossier de présentation, tous les composants du Vegan sont alignés avec leur coût d’achat.



De 90 à 240 kilomètres



Doté d’une vitesse de pointe de 70 km/h grâce à un système d’entraînement maison réalisé sur une base Shimano 5 vitesses, le Vegan disposerait d’une autonomie minimale de 90-95 kilomètres sur la seule recharge complète de sa batterie plomb gel. En ajoutant la production solaire via les cellules photovoltaïques installées sur le toit de l’engin et la régénération, le rayon d’action atteindrait les 120 km. Ce dernier pourrait être doublé en embarquant une seconde batterie (48 V - 88 Ah), comme il est prévu dans le cahier des charges. Le moteur électrique 1.000 W serait installé dans l’unique roue arrière. Une déclinaison avec pédalage assisté embarquerait un système 500 W. Selon les besoins, ce véhicule pourrait ou non se passer de la recharge sur secteur. Pour réaliser une régénération complète du pack, il faudrait compter environ 4h30 avec le chargeur 22 A, ou une dizaine d’heure d’ensoleillement via les panneaux photovoltaïques.







175 kilos batterie plomb gel comprise



L’équipe composée d’un ingénieur mécatronique, deux techniciens professionnels et d’un éducateur canadiens a l’habitude de travailler sur des tricycles. Elle s’est mise au défi de concevoir et créer le modèle électrique et solaire le plus léger du monde. Son châssis en aluminium renforcé très léger (6061-T6) pèserait moins de 31 kg. Réalisée en fibre de verre 5 mm renforcée de nervure carbone, la carrosserie n’atteindrait pas les 23 kg. A vide, y compris la batterie, le tricycle solaire électrique afficherait au maximum 175 kg sur la balance. Et ce, pour une charge utile de 300-320 kg. Les concepteurs du Vegan envisagent diverses déclinaisons, depuis le modèle standard à 3 places jusqu’à des versions en utilitaires et taxis. A noter, en accessoires et équipements de série : un système de navigation GPS intégré et une prise 12 V pour recharger en électricité les appareils nomades personnels.



Coût de production = 1.180 euros



Pour obtenir de façon artisanale le prototype fonctionnel, il serait nécessaire de réunir une enveloppe d’un peu plus de 2.860 euros. Ensuite, en réalisant en interne certaines opérations particulièrement coûteuses, et un passant commandes pour des nombres élevés d’éléments, le coût unitaire de fabrication descendrait à 1.180 euros. A travers une campagne de financement participatif







De premières livraisons en février 2021 ?



Commentaires

voilà une belle idée

mais pourquoi ne pas utiliser des batteries lifepo4?

que des avantages même si le coût serait un peu supérieur mais on gagne en poids et en place



