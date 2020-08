Une version moins onéreuse pour le Jaguar I-Pace











Un prix plus attractif dont l’objectif est de séduire une plus large clientèle, mais sans renoncer à tous les atouts qui ont permis à l’I-Pace de remporter le titre de Voiture de l’Année en 2019. Si certaines performances sont en retrait, cette édition spéciale reste un véhicule électrique premium proposant, selon le constructeur britannique, un équilibre inégalé entre les performances d’une transmission intégrale, le raffinement et l’agilité, le tout allié à une autonomie étonnante en conditions réelles et à un vrai caractère pratique au quotidien.







Des moteurs moins puissants



Par rapport au modèle standard, le Jaguar I-Pace EV320 se démarque par une baisse de sa puissance et de son couple. Ses deux moteurs électriques (un sur chaque essieu) délivrent une puissance cumulée de 320 chevaux et un couple de 500 Nm contre 400 chevaux et un couple de 700 Nm. Ses performances s’en ressentent puisqu’il lui faut 6,4 secondes pour passer de 0 à 100 km/h contre 4,8 secondes avec la version 400 chevaux, tandis que sa vitesse maximale est limitée électroniquement à 180 km/h au lieu de 200 km/h.

Des performances qui demeurent tout de même impressionnantes pour cette nouvelle mise au point des moteurs, légers et compacts, conçus par Jaguar. Alliés à la transmission intégrale, ces moteurs électriques procurent une force instantanée et sans brutalité. Comme sur la version de 400 chevaux, le couple est distribué par la transmission intégrale pilotée Jaguar, qui garantit une parfaite adhérence dans toutes les conditions.







Une autonomie préservée



Si l’I-Pace EV320 dispose d’un peu moins de puissance que le modèle standard, il est équipé de la même batterie. D’une capacité énergétique de 90 kWh, celle-ci lui procure une autonomie identique, à savoir 470 km en cycle WLTP. Ce SUV électrique est donc paré pour les longs voyages. Des trajets qui pourront s’effectuer en profitant de technologies de pointe pensées pour le conducteur et ses passagers. Parmi elles, on retrouve notamment le système d’info divertissement rapide et intuitif Pivi Pro, l’ionisation de l’air de l’habitacle avec la filtration PM 2.5, mais aussi le rétroviseur numérique ClearSight ou les caméras de guidage en 3 D.

Durant ces parcours au long cours, l’I-Pace EV320 pourra récupérer jusqu’à 127 km en une heure sur les bornes rapide grâce à un chargeur 100 kW DC. Pour la recharge à domicile, un chargeur embarqué de 11 kW permettra à tous ceux qui ont accès à un réseau triphasé de profiter de temps de recharge plus rapides qu’auparavant. Ainsi, avec une connexion à une borne murale de 11 kW, il sera possible de récupérer 53 km d’autonomie (WLTP) en une heure, tandis qu’une recharge complète nécessitera moins de 9 heures, une durée idéale pour une recharge nocturne.





