Une trottinette électrique par Mercedes









« Devenez le roi de la ville avec l’e-trottinette Mercedes-Benz et réalisez n’importe quel trajet en milieu urbain avec ses 25 kilomètres d’autonomie. Toute la performance et la technologie Mercedes-Benz vous attendent sur deux roues », promet le constructeur.



Caractéristiques techniques



Le moteur électrique d’une puissance nominale de 250 W (500 W de puissance maximale) de cette trottinette électrique EQ noire entraîne son passager jusqu’à une vitesse de pointe de 20 km/h par l’action d’une poignée rotative. La batterie lithium-ion (recharge de 70% en 2h30) dote l’engin d’une autonomie de 25 kilomètres. La trottinette EQ dispose d’un écran compatible avec l’application développée par Micro Mobility, fabricant pour Mercedes de ce petit deux-roues de mobilité douce.



11 kilos



Sur la balance, l’e-trottinette Mercedes pèse 11 kilos. Elle est équipée d’un guidon télescopique, d’une suspension sur les deux roues, et d’un freinage à tambour à l’arrière. Sur son site, le constructeur l’affiche à 1.299 euros TTC. La concession ByMyCar de Villeneuve-Loubet (renseignements au 04.92.02.67.00) la propose à presque 100 euros de moins, soit 1.199,99 euros.





Pour plus d'information



BYmy)CAR



63 avenue des Baumettes

06270 Villeneuve Loubet



Tel : 04 82 29 07 06

Site :



63 avenue des Baumettes06270 Villeneuve LoubetTel : 04 82 29 07 06Site : https://www.bymycar.fr/









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire