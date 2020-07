Une première station hydrogène pour les poids lourds

Réalisée dans la cadre du projet européen HyAMMED qui embarque des industriels, des transporteurs et des acteurs de la grande distribution (Carrefour, Monoprix), cette première station sera ouverte en France, dès le début de l’année 2022, sur le site Air Liquide de Fos-sur-Mer (13).



20 camions par jour



Conservant l’hydrogène sous haute pression (700 bars), l’établissement sera capable de distribuer jusqu’à une tonne par jour de ce produit. Un volume suffisant pour avitailler quotidiennement une vingtaine de camions dotés d’une autonomie de l’ordre de 800 km. Son positionnement stratégique vise justement à encourager le transport à longues distances de camions électriques équipés de piles à combustible H2. A la clé, une réduction d’environ 1.500 tonnes de CO2 par an, soit l’équivalent de plus de 2 millions de kilomètres parcourus en poids lourds diesel.



Première flotte européenne H2



Dès sa mise en service, cette station hydrogène bas carbone alimentera 8 camions 44 tonnes spécialement conçus dans le cadre du projet. L’un d’eux sera d’ailleurs exploité par Air Liquide pour la livraison de gaz conditionnés autour de Fos-sur-Mer. Le site accueillera également des bus et des utilitaires de moindres dimensions. Les investissements du groupe spécialisé en gaz industriels seront complétés par un financement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et de l’Europe FCH JU (Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking).

