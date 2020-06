Une planche de surf électrique pour filer jusqu’à 35 km/h









Takuma propose 2 modèles de planches électriques pour surfer au-dessus de l’eau, y compris dans les lacs ou en suivant des cours d’eau douce. Pour pratiquer cet engin à diriger avec une télécommande et le placement du corps, il faudra prévoir un budget à peine inférieur à 7.000 euros. Ce qui n’empêche pas l’entreprise de se réjouir d’un carnet de commandes qui frise les 5.000 exemplaires, nécessitant à ce jour un délai d’attente de 3 à 6 semaines pour en recevoir un.



e-Foil Access



Pour débuter la pratique, Takuma conseille de choisir le modèle e-Foil Access : « C’est l’e-Foil parfait pour les débutants, les écoles et les centres de location ». Pourquoi ? Parce qu’il a été conçu pour un décollage facile grâce à une aile portante de grande surface à l’avant, sous le moteur. La batterie lithium-ion qui alourdit la planche à 30 kilos dote l’engin électrique d’une autonomie d’environ 90 minutes. Contre 1.799 euros, il est possible de disposer d’un deuxième pack à échanger avec le premier quand il est vidé de son énergie.



e-Foil Cruising



A l’avant de la structure portante, l’aile plus petite de l’e-Foil Cruising assure une plus grande maniabilité au détriment d’un décollage un peu moins rapide et d’une stabilité à assurer plus encore avec son corps. Bien qu’il soit déjà praticable par les personnes novices, il est surtout celui des 2 modèles de Takuma qui conviendra le mieux aux initiés.



