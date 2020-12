Une enquête de l’Avere-France sur les utilisateurs de véhicules électriques

















Une acquisition motivée principalement par des raisons écologiques (46%), mais aussi pour réaliser des économies (25%) et pour bénéficier d’une meilleure qualité de conduite (15%). Si un propriétaire sur deux dispose d’un autre véhicule, le véhicule électrique est devenu leur véhicule principal pour 71% d’entre eux car 94% des sondés considèrent qu’il remplit complètement ou la majeure partie du temps les usages d’un modèle thermique. Son utilisation n’est donc pas limitée aux petits trajets (47% effectuent entre 30 et 100 km/jour). Le seul bémol reste son utilisation pour les départs en vacances ou en week-end pour lesquels 63% choisissent systématiquement ou plutôt un véhicule thermique.







Le véhicule électrique plébiscité par ses utilisateurs



L’enseignement majeur de cette étude est que les utilisateurs plébiscitent le véhicule électrique puisque 96% en sont satisfaits (70% de très satisfaits), des taux très rarement voire jamais atteints dans ce type d’enquête selon Ipsos. Les utilisateurs sont notamment comblés par les caractéristiques de leur voiture (91%), par le coût d’entretien peu élevé (84%) ainsi que par la qualité de conduite qu’elle leur procure puisque 82% ont adopté une conduite éco-responsable à la suite de leur achat.



Si 43% des utilisateurs ont encore peur de manquer d’autonomie, cette crainte ne limite pas les usages d’un véhicule électrique puisque 67% des utilisateurs pensent rouler autant et 24% plus qu’avant lorsqu’ils disposaient d’un modèle thermique. Le véhicule électrique semble donc assez fiable en matière d’autonomie, mais aussi concernant le sentiment de sécurité qu’il procure puisque plus d’un propriétaire sur deux pense que sa conduite est désormais plus sécurisée. En règle générale, l’utilisateur d’un véhicule électrique devient donc son meilleur ambassadeur. Il le sera encore plus à l’avenir si l’on parvient à gommer quelques obstacles qui freinent encore leur développement.







La recharge reste un point noir



L’enquête de l’Avere-France montre que la recharge constitue encore le talon d’Achille de la mobilité électrique. Outre l’insuffisance du nombre des bornes, 68% des utilisateurs de VE se disent pas du tout (29%) ou plutôt pas (39%) satisfaits des bornes de recharge existantes ouvertes au public. Les principales raisons de ce mécontentement sont liées à des pannes trop fréquentes (57%) et au stationnement de véhicules thermiques sur des places dédiées à la recharge (38%). Une meilleure maintenance (surtout plus rapide) devrait y remédier de même que la mise en place de sanctions pour les véhicules thermiques stationnant sur des places destinées à la recharge.



L’augmentation du nombre de bornes disponibles semble également important (27%) voire essentiel (67%) pour 94 des sondés. L’extension du réseau est au cœur du plan « Objectif 100 000 bornes » à fin 2021 du Gouvernement qui prévoit notamment une enveloppe budgétaire de 100 millions d’euros pour le développement de la recharge rapide sur les autoroutes et sur le réseau routier national (500 stations équipées d’au moins 4 bornes de 150 kW chacune). Outre cette extension, la modernisation du réseau existant est également primordiale pour garantir un bon niveau de qualité aux utilisateurs. A travers le programme Advenir, l’Avere-France contribuera à la mise à niveau de ces bornes en créant un financement dédié à leur rétrofit.



L’Avere-France a été à l’initiative d’une étude nationale menée par Ipsos auprès d’un échantillon représentatif de 3 643 propriétaires de véhicules électriques (89%) et hybrides rechargeables (11%). L’objectif de cette enquête dont les résultats viennent d’être publiés était de sonder au plus près le quotidien des utilisateurs de véhicules électriques afin de bénéficier d’un état des lieux des usages et des points d’amélioration pour les propriétaires de ces véhicules. Des propriétaires qui ont en majorité franchi le pas récemment puisque 63% d’entre eux ont fait leur acquisition depuis deux ans ou moins.Une acquisition motivée principalement par des raisons écologiques (46%), mais aussi pour réaliser des économies (25%) et pour bénéficier d’une meilleure qualité de conduite (15%). Si un propriétaire sur deux dispose d’un autre véhicule, le véhicule électrique est devenu leur véhicule principal pour 71% d’entre eux car 94% des sondés considèrent qu’il remplit complètement ou la majeure partie du temps les usages d’un modèle thermique. Son utilisation n’est donc pas limitée aux petits trajets (47% effectuent entre 30 et 100 km/jour). Le seul bémol reste son utilisation pour les départs en vacances ou en week-end pour lesquels 63% choisissent systématiquement ou plutôt un véhicule thermique.L’enseignement majeur de cette étude est que les utilisateurs plébiscitent le véhicule électrique puisque 96% en sont satisfaits (70% de très satisfaits), des taux très rarement voire jamais atteints dans ce type d’enquête selon Ipsos. Les utilisateurs sont notamment comblés par les caractéristiques de leur voiture (91%), par le coût d’entretien peu élevé (84%) ainsi que par la qualité de conduite qu’elle leur procure puisque 82% ont adopté une conduite éco-responsable à la suite de leur achat.Si 43% des utilisateurs ont encore peur de manquer d’autonomie, cette crainte ne limite pas les usages d’un véhicule électrique puisque 67% des utilisateurs pensent rouler autant et 24% plus qu’avant lorsqu’ils disposaient d’un modèle thermique. Le véhicule électrique semble donc assez fiable en matière d’autonomie, mais aussi concernant le sentiment de sécurité qu’il procure puisque plus d’un propriétaire sur deux pense que sa conduite est désormais plus sécurisée. En règle générale, l’utilisateur d’un véhicule électrique devient donc son meilleur ambassadeur. Il le sera encore plus à l’avenir si l’on parvient à gommer quelques obstacles qui freinent encore leur développement.L’enquête de l’Avere-France montre que la recharge constitue encore le talon d’Achille de la mobilité électrique. Outre l’insuffisance du nombre des bornes, 68% des utilisateurs de VE se disent pas du tout (29%) ou plutôt pas (39%) satisfaits des bornes de recharge existantes ouvertes au public. Les principales raisons de ce mécontentement sont liées à des pannes trop fréquentes (57%) et au stationnement de véhicules thermiques sur des places dédiées à la recharge (38%). Une meilleure maintenance (surtout plus rapide) devrait y remédier de même que la mise en place de sanctions pour les véhicules thermiques stationnant sur des places destinées à la recharge.L’augmentation du nombre de bornes disponibles semble également important (27%) voire essentiel (67%) pour 94 des sondés. L’extension du réseau est au cœur du planà fin 2021 du Gouvernement qui prévoit notamment une enveloppe budgétaire de 100 millions d’euros pour le développement de la recharge rapide sur les autoroutes et sur le réseau routier national (500 stations équipées d’au moins 4 bornes de 150 kW chacune). Outre cette extension, la modernisation du réseau existant est également primordiale pour garantir un bon niveau de qualité aux utilisateurs. A travers le programme Advenir, l’Avere-France contribuera à la mise à niveau de ces bornes en créant un financement dédié à leur rétrofit.





Pour plus d'information



AVERE-France



22 avenue Jean Aicard

75011 Paris



Tel : 01 53 25 00 60

Mail :





22 avenue Jean Aicard75011 ParisTel : 01 53 25 00 60Mail : association@avere-france.org









Commentaires

"Le seul bémol reste son utilisation pour les départs en vacances ou en week-end pour lesquels 63% choisissent systématiquement ou plutôt un véhicule thermique."

Ceci confirme les propos de Christophe, le VE n’a toujours pas la polyvalence du VT de par son surpoids, réduisant de facto la masse utile représentée par les passagers et leurs bagages. Ajoutons que peu de VE sont en capacité de tracter la caravane des adeptes du camping...



"Si 43% des utilisateurs ont encore peur de manquer d’autonomie, cette crainte ne limite pas les usages d’un véhicule électrique puisque 67% des utilisateurs pensent rouler autant et 24% plus qu’avant lorsqu’ils disposaient d’un modèle thermique."

Et pensent en même temps ne pas polluer! Alors que les particules d’abrasion sont devenues majoritaires et sont proportionnelles au poids du véhicules!

Les propriétaires de VE sont bien incités à rouler plus et donc, sans en prendre conscience, à polluer plus...

Pour ceux qui argumenteraient que le VE n’émet pas de CO2, je dirais que ce n’est pas le problème, le CO2 est nécessaire à la vie!



Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire