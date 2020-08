Une boîte à 2 vitesses pour les véhicules électriques









C’est ce que propose BMT Drive Solutions qui espère équiper aussi bien les voitures particulières dont les SUV, que les sportives, les utilitaires légers et les camions électriques de moyens tonnages. Pour les poids lourds, l’équipementier belge travaille actuellement sur un modèle à 4 vitesses.



Des performances limitées



Aujourd’hui, la très grande majorité des véhicules électriques à 4 roues ne disposent que d’une vitesse de marche avant. Ce qui ne pose pas vraiment de problèmes sur le terrain. Sauf que, concrètement, cette configuration ne permet pas de profiter du vrai couple maximal qu’un moteur électrique peut développer, alors que la vitesse de pointe pourrait aussi être améliorée.







Vitesse, autonomie et couple



BMT Drive Solutions assure qu’une boîte à 2 rapports permettrait d’obtenir un bien meilleur compromis entre la vitesse, le couple et l’autonomie. Cet équipement offrirait des performances améliorées dans diverses situations, comme gravir des côtes ou filer à une vitesse de croisière rapide en consommant moins d’énergie. Sans toucher à la capacité énergétique des batteries, le gain en rayon d’action après recharge complète pourrait s’élever jusqu’à 8-10% environ.



Economies



Selon l’équipementier belge, le gain en performances s’effectuerait avec, comme bénéfice supplémentaire, une potentielle baisse du coût de fabrication des véhicules électriques. Et ce, grâce à un dimensionnement moins important du moteur, de l’onduleur et du système de refroidissement.









Commentaires

Il me semble que la Porsche Taycan est déjà équipée ainsi sur son moteur arrière. @Daniel

C’est exact Daniel : La Porsche Taycan embarque bien une boîte à 2 vitesses.



Il semblerait que celle de BMT Drive Solutions serait montée sur la Gumpert Nathalie. @P.Schwoerer.le passage de l’alimentation triangle en étoile des moteurs triphasés permet de modifier la puissance fournie .Cette propriété est elle envisagée sur les VE ? Les onduleurs utilisés dans l’industrie sont tres performant on peut presque tout faire avec un simple moteur. Je pense que dans l’automobile ils sont au moins aussi bon. Surement valable pour des vehicules tres lourd. Ou comment dénaturer la simplicité technique d’une voiture électrique... @ jm20

Où est la simplicité technique du VE quand il y a encore pas mal de mécanique? Arbres de roues, réducteur, système de freinage...



